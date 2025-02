El PP denuncia que el gobierno de Boiro deja inacabado un sendero y pierde la subvención de 80.000 euros ya concedida

El grupo municipal del PP boirense denunció ayer que el Ayuntamiento perdió una subvención de unos 80.000 euros que le había otorgado la Axencia de Turismo de Galicia para ejecutar el proyecto de conexión, mediante una senda, entre el paseo del río Breiro y el lugar de Exipto, tras quedar inacabadas, al no poder continuarlas debido a que ese sendero atraviesa una propiedad privada en Berres, ya muy cerca de llegar a su final, y con cuyo dueño no alcanzó acuerdo alguno sobre su afección para poder pasar por ella y ejecutar de forma correcta el proyecto, ni tampoco la expropió, y entonces no pudo seguir la obra al no dejarle pasar.



El portavoz popular, Fernando García Diéguez, culpó al Gobierno local de una “mala xestión”, de que “non traballa os proxectos, e só pensa nas festas e en tirar para adiante e chegar como sexa ao seguinte mandato”, y de no poder completar una actuación que “foi anunciada a bombo e platillo polo goberno socialista de Boiro como unha das obras máis importantes do seu mandato”. “E o goberno socialista, coma fan todos os comunistas, considera que a propiedade privada non existe. E, por iso, presentou un proxecto atravesando esta propiedade privada, e pediu recursos públicos a través da Axencia de Turismo de Galicia e que se perderon ao non poder cumprir os prazos”.



El edil del PP, que dijo que el alcalde no habla con los técnicos municipales para que le informen de los que no sabe, agregó que, para compensar esa pérdida de ayuda, el gobierno local hará que ese dinero salga “do peto dos boirenses” al tener que afrontar el pago de la obra con fondos propios municipales “que saen das subidas do IBI e das tasas e outros impostos”, y subrayó que “a incompetencia do alcalde a pagamos todos os boirenses”. García Diéguez manifestó que es hora de que el primer edil asuma su responsabilidad, “e estou seguro de que ten un concelleiro que é responsable desta metedura de pata” y que debe ser a él a quien le pida que asuma su culpa.