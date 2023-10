El PP reprocha al Gobierno de Ribeira su “deixadez” que provoca un retraso en el polígono industrial de 9 meses como mínimo

El Partido Popular de Ribeira reprocha al Ejecutivo local que su “desidia” y “deixadez” en los algo más de 100 días de mandato provoca un retraso de, al menos, nueve meses, en la tramitación del proyectado polígono industrial de Pedras Vermellas. Así lo declaró el edil Vicente Reiriz, junto a su compañero Álex Vidal, y trasladó la preocupación que tienen tanto en el partido de la gaviota como los empresarios por la paralización de los trámites de esa infraestructura, expresando sus dudas sobre si el tripartito será capaz de llevarlo a cabo. También indicó que lo que tenía que hacer el equipo de gobierno lo está realizando la Asociación de Empresarios de Ribeira, reuniéndose con conselleiros, Xestur y otros entes. “Se non se lle mete man ao asunto vámonos á volta dun ano de retraso, sempre e cando se poña en marcha a día de hoxe”.



Reiriz indicó que el informe que está pendiente de mandar la Diputación no es vinculante, por lo que se puede seguir avanzando en la tramitación de dicha infraestructura. Puntualizó que compareció como edil del PP pero al mismo tiempo como industrial “e o que vemos desde a AER e moitos empresarios é que todo esto se pode alongar no tempo. O que máis ou que menos xa tiña os seus plans feitos a futuro e nestes momentos están truncados. Parece que a xente bótase para atrás”, dijo. Igualmente, manifestó que el Gobierno local parece que “agora saca da chistera o famoso macropolígono que, no seu momento, o bipartito da Xunta xa non o fixo”.



El edil popular dijo que había 1,2 millones de euros procedentes del remanente de tesorería para empezar esta actuación, y que de no usarse este año habrá que esperar, como mínimo, a agosto del 2024 para sacarla a licitación. Lamentó que sería un “fracaso” que con todos los avances que se hicieron en los últimos años ahora no se llevase a cabo esta infraestructura necesaria para generar empleo y fijar población, por lo que insistió en que es necesario que todos se pongan a trabajar y ese parque empresarial se ponga en marcha más pronto que tarde.



Por ello, el PP de Ribeira propondrá al pleno del lunes declarar la tramitación del futuro polígono industrial como prioritaria y acelerar el proceso; dar prioridad en las cuentas municipales a la financiación de esa nueva infraestructura usando los recursos disponibles, como los remanentes de tesorería que se obtendrán en 2024, y aprobar un cronograma de actuaciones que permita conocer la previsión de financiación, plazo de licitación de las obras dentro de este año y su inicio antes del verano de 2024. Reiriz precisó que no se trata de ser reivindicativo, sino que se ponga en marcha el futuro polígono industrial “e que todos os partidos, nos e o tripartito que goberna, esteamos a unha e se poña en marcha”.