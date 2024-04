El PP de Ribeira advierte las primeras señales de desencuentro entre los grupos del Gobierno local

La situación vivida con la retirada del punto del orden del día del pleno ordinario de la corporación municipal de este martes -fue aplazado del lunes de la semana anterior para evitar la coincidencia de su celebración con la Semana Santa- sobre la aprobación del proyecto de ordenanza reguladora del servicio de taxi en la ciudad de Ribeira, provocó la reacción del grupo municipal del PP, cuya portavoz, Mariola Sampedro, detectó las primeras señales de “desencontro” entre los grupos del Gobierno local.

La líder de los populares ribeirenses indicó que el alcalde tuvo doce días desde la convocatoria de dicha sesión para retirarlo, sobre todo después de que en la comisión informativa del 19 de marzo ese punto no fue refrendado por los representantes de PBBI y PSOE. “Non debeu haber comunicación, nin explicacións ante dito feito, e algún estaría máis ocupado en facer as maletas das vacacións de Semana Santa que de levar de xeito serio e rigoroso a xestión do Concello”, manifestó. La portavoz del PP dijo que un gobierno serio, fuerte, unido y con comunicación “debeu establecer un diálogo sobre os temas que leva ao pleno”.

Respecto a la ordenanza reguladora del servicio de taxis en si, Sampedro declaró que se trata de un documento importante para los profesionales del taxi, del que viven más de 20 familias en Ribeira, pero que el Ejecutivo local no hizo más que un “corta e pega” de otra localidad más grande, con ferrocarril y nada que ver con Ribeira, y lo calificó de “chafullada”. El alcalde dijo que la retirada de la ordenanza responde a que tienen pendiente una reunión con los representantes de los taxistas para conocer sus propuestas.