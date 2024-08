El PP de Ribeira apoya que los festivos locales en 2025 sean los días de la patrona y de la Dorna

El grupo municipal del Partido Popular de Ribeira desveló este mediodía la que será su postura con respecto a la propuesta para la designación de los festivos locales para el 2025, “que vemos que non é a proposta dun Goberno senón a proposta do alcalde”, y que se verá reflejada en sesión plenaria convocada para mañana, a las una y media de la tarde, a través de una emenda presentada por su portavoz, Mariola Sampedro.

Desde el grupo de la oposición, que es el mayoritario en la corporación local, se muestran firmes con la postura que viene defendiendo durante los últimos años tras reunirse con los concejales en la tarde de ayer para tomar una decisión unánime. “Non temos dúbidas sobre o que imos a propoñer e será o mesmo que defendemos nos últimos anos. Poderemos cambiar de criterio o día que nolo marque o almanaque ou teñamos razóns de peso para facelo. Mentres tanto, sabemos que hai diferentes opinións no seno da sociedade ribeirense e son todas elas moi respectables e entendibles”.

Desde las filas populares indican que, por tradición y sentimiento social, siempre defendió como día “intocable” el de la patrona, Santa Uxía, es decir, el 12 de septiembre. De igual modo, sostiene que desde que se acordó en el pleno municipal la designación del Día da Dorna como festivo local "tamén se vén respectando ese acordo que leva consigo o respaldo dunha gran masa social e dunha festa que leva celebrándose en Ribeira durante 76 anos, ademais de ser considerada Festa de Interesa Turístico de Galicia".

La portavoz del PP municipal critica "a actitude, unha vez máis, do alcalde", del que indica que "non só non negocia ningún tema coa oposición, e grupo maioritario da corporación, senón que tampouco é capaz de facelo cos membros do seu propio executivo". Asimismo, Mariola Sampedro dice que “a notificación da Xunta da Galicia para presentar os festivos locais entrou no concello o día 16 de xullo e puido perfectamente debaterse no pleno ordinario de xullo, mais o pasotismo dos temas municipais mostra de novo as presas para aprobar os asuntos a todo correr sen previo diálogo para poder presentalos no tempo e na forma na que o require a Administración competente”.

El Partido Popular de Ribeira subraya que defenderá los intereses de todos los agentes implicados en la designación de los festivos locales. "É así como amosan o seu compromiso a que as iniciativas lúdicas e sociais que beneficien ao comercio e á hostalería deben impulsarse dende o diálogo e a aposta por uns festexos alternativos e potentes nos que a Administración local persiga o obxectivo de atraer e fortalecer o consumo local", concluyó Sampedro.