El PP de Ribeira critica los acabados de las obras del mercado por “poñer en risco a seguridade” de los usuarios

El grupo municipal del Partido Popular de Ribeira arremetió contra el gobierno local por la ejecución de las obras del mercado de abastos municipal acometidas por el tripartito y por lo que las instalaciones estuvieron cerradas entre el 12 y el 15 de octubre. Los populares acusan al ejecutivo de “deixadez de funcións” de “poñer en risco a seguridade das persoas que transitan e traballan nas dependencias municipais”.



En este sentido, señalan que tras la pintura del suelo, numerosas personas tuvieron resbalones y una trabajadora tuvo que ser evacuada en ambulancia por una caída “coma consecuencia da situación escorregadiza na que se atopa o chan”.



Así, la portavoz popular, Mariola Sampedro, indica que el resultado de las obras realizadas fue que una vez abierto el centro de trabajo la situación resultaba peligrosa, lo que fue denunciado por trabajadores y usuarios a responsables municipales “sen solución algunha”.



“Parécenos incrible que, pese aos avisos da situación que estaba a acontecer, os responsable municipais non tomasen ningunha medida”, recriminó la popular. “Agardamos que quedase nun susto e que a persoa lesionada poida recuperarse tranquilamente dende a súa casa, pero esta situación non pode repetirse, mais cando existen advertencias e antecedentes. Dende o concello non quixeron adoitar medidas propostas como a colocación de cintas antideslizantes, ou algún elementos similar testado por Sanidade para aminorar os problemas, ou mesmo a colocación de alfombras para solventar provisionalmente o problema. O tripartito terá que dar explicacións sobre se a escolla do material para realizar os traballos era a idónea ao igual que o tempo de agarda para que as instalación se puideran abrir en condicións óptimas”, sentencia Sampedro.



La concejala pronostica que “haberá que volver a pechar e volver a pintar” y exige al tripartito una “pronta solución a este problema dun colectivo que é un eixo dinamizador do comercio local e que ten que ver garantidas as súas condicións de traballo”.