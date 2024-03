El PP de Ribeira demanda al Concello que gestione la implantación de contratos reservados para entidades de economía e inserción social

El grupo municipal del PP de Ribeira solicitará en el próximo pleno ordinario de la corporación local que el Ayuntamiento realice las gestiones necesarias para facilitar la implantación de la figura de la Reserva de Contratos para entidades de economía social y empresa de inserción cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas con discapacidad o desfavorecidas y prever el porcentaje indicado por la ley de contratos en el contexto de programas de empleo protegido. Así lo dio a conocer a primera hora de esta mañana la concejala Ana Barreiro, quien recordó que su partido siempre tuvo entre sus prioridades los asuntos sociales, atendiendo a las directivas de contratación publicadas en 2014 que empezaron a dar una mayor posibilidad de que las administraciones públicas pudieran reservar el derecho a participar en los procesos de participación "a talleres protexidos e operadores económicos" cuyo objetivo sea el planteado en la iniciativa popular, con la condición de que al menos el 30% de sus empleados tengan esas condiciones.



Ana Barreiro, junto a su compañero Manuel Reiriz, apuntó que ello supone que una parte de la contratación puede reservarse a una serie de operadores con un marcado carácter social y que cuentan entre sus objetivos con la inserción de personas pertenecientes a colectivos en exclusión. Además, agregó que una directiva de 2014 abre la posibilidad para reservar contratos sociales, culturales y de salud a entidades de economía social, aunque limita esa duración a tres años. "Este é un novo paso no sentido dun ha contratación pública máis responsable deixando de lado o lucro e o criterio prezo como referencia principal", dijo la edila. Ahondado en esta cuestión, afirmó que se trata de un concepto estratégico en el que una administración pública "decide reservar unha parte da súa contratación, ben mediante o establecemento dunha porcentaxe no número de contratos ou dunha cantidade fixa, para favorecer o desenvolvemento e consolidación de entidades sociais que entren dentro das características que se fixan na disposición adicional cuarta da nova Ley de Contratos do Sector Público".

"No noso concello e na nosa comarca do Barbanza existen unha serie de entidades do terceiro sector que cumpren con estas características", dijo Barreiro, en referencia a Ambar, Amicos, cooperativas, sociedades laborales, cofradías o comunidades de montes, entre otras, "que debemos apoiar pola súa labor altruísta e o seu carácter de apoio social ás persoas máis vulnerables". En este sentido, recordó que la Xunta de Galicia dispone de un catálogo gallego de entidades de economía social apoyado por la Xonsellería de Promoción do Emprego e Igualdade. También dijo que todos los beneficios que obtienen con estos contratos las empresas de economía social y de insercción social se reinvierten en más puestos de trabajo, más líneas de actividad o mejores condiciones económicas para los desempleados.

"Estos centros non buscan facer negocio coas persoas con discapacidade, senón facilitar unha saída profesional á xente que ten moi difícil o seu acceso ao mercado laboral, promocionando a autonomía persoal e favorecendo a inserción social", dijo la edila popular. Ana Barreiro recordó que antes de las elecciones municipales del año pasado, cuando gobernaba el PP, Ribeira "tivo a oportunidade de manter sendas reunións con entidades do terceiro sector da comarca, na que nos manifestaron a intención de implementar esta figura dos contratos reservados na cntratación do Concello de Ribeira. Naquel entonce, a situación, primeiro coa pandemia, e logo cun orzamento prorrogado, fixo que os técnicos nos amosaran a imposibilidade de implmentalos. Non obstante, si que fixemos algúns contratos menores que ían na liña da colaboración e inserción de persoas con discapacidade ou vulnerables como poden ser desbroces ou servizos de portería". Ahondando en esa cuestión, Barreiro expresó su deseo de que el Ayuntamiento ribeirense cumpla con la normativa europea que establece que ntes del 1 de enero de 2025 será obligatoria la recogida separada de la fracción textil de los residuos municipales, "e nese senso existen multitude de empresas de inserción social adicadas a esta xestión de maneira específica".