El PP de Ribeira denuncia la pérdida de la primera anualidad de la subvención de repotenciación eléctrica para el futuro polígono industrial

El grupo municipal del Partido Popular de Ribeira propuso iniciar las gestiones con Costas y con la propiedad de la nave de Conservas, situado en el corazón del barrio de Bandourrío, para que pueda pasar a manos municipales, "e que servirá para revitalizar e para dar servizo como espazo multiusos de carácter social e deportivo no centro do municipio a toda a veciñanza protexendo así un ben cun valor patrimonial industrial incalculable". Ante las críticas recibidas por el Gobierno compuesto por BNG, PBBI y PSOE por la marcha de dicha empresa ante la falta de suelo industrial, la portavoz popular, Mariola Sampedro, señaló que “hai que ter moi pouca vergonza para vir aquí a dar leccións de chan industrial cando acaban de perder a primeira anualidade da subvención de repotenciación que tiñan concedida para poñer en marcha o proxecto do novo polígono industrial”. Y añadió que si las gestiones de Cerqueira dependen de una subvención, como indicó la concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, “imos apañados coa efectividade deste Goberno”.

La edila del PP refirió que la primera anualidad de la subvención perdida fue la relativa a la repotenciación energética para el futuro polígono industrial proyectado en el lugar de Pedras Vermellas-As Fontelas. El alcalde ribeirense, Luis Pérez Barral, reaccionó ante esta "acusación bastante forte que hai que medir ben" por parte del grupo municipal popular indicando que "os propios culpables da perda da subvención son os propio políticos do Partido Popular na Xunta que establecen prazos inasumibles". Agregó que sería culpa del Gobierno de Ribeira "se a perderamos nós", pero que cuando es la totalidad de los ayunta,ientos que la pidieron los que la pierden "está claro que algo falla". El primer edil ribeirene manifestó que "non houbo nungún que o conseguira facer en tempo e forma, básicamente porque a Xunta de Galicia estableceu uns prazos inasumibles á hora de contratar o servizo ou as liñas eléctricas que houbera que facer".

Desde las filas populares indicaron que volvieron a rematar el pleno de ayer con la sensación de que "as actitudes e as faltas de respecto na sesión convertéronse na tónica habitual dun goberno que perde as formas ata tal punto de ter que ver a unha concelleira lanzando un bico entre risas completamente fora de contexto". Desde las filas populares indican que se trata de un comportamiento habitual entre los miembros del equipo de gobierno que, indica, lejos de tomarse los asuntos con seriedad, "dá mostras continuas de desprezos e cachondeo fronte ao que debe ser o deber da gobernanza nun ambiente construtivo e non hostil, como así alenta o alcalde, Luis Pérez Barral".



El PP apoyó la propuesta de modificación de la ordenanza del aparcamiento del Centenario, pero quiso dejar claro que, de nuevo, “redáctanse os documentos sen saber como se van a executar, fronte a unha modificación que ven pouco despois de aprobar a ordenanza pola falta de comunicación cos axentes implicados". Sampedro aprovechço para reprochar la nula comunicación e información que, tal y como reclaman los abonados, debería ser trasladada en una reunión con el Ejecutivo local y lo techó de “falta total de diálogo e transparencia coa veciñanza”.

Reversión del edificio de la UCA

La portavoz anunció el apoyo a la iniciativa para solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la reversión al Ayuntamiento ribeirense del edificio que alberga la Unidade de Condutas Aditivas (UCA), precisando que “todas as xestións previas a esta foron levadas a cabo polo anterior goberno en aras de mellorar a calidade do edificio e polo tanto dun servizo que conta cuns profesionais de primeira categoría”. Además, indicó que la TGSS ya solicitó al Ayuntamiento el 29 de enero de 2024 iniciar ese trámite, por lo que criticó que transcurrió “un ano para mover un papel, agora entendemos moitas cousas do que pasa neste concello e o cabreo de tantos ribeirense”.



Respecto a la propuesta para la aprobación de la delegación en la Diputación de A Coruña de la inspección relativa la Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la concejala popular Ana Barreiro expuso que el Ayuntamiento tuvo tiempo para hacer un Oferta Pública de Empleo y dotar de medios propios a este servicio de competencia local y potestativo, y sostuvo que ahora lo delegan en la institución provincial, "que se levará, canto menos, o 5% do que recade logo de comprobar si as obras están feitas como declaran os solicitantes". También hizo constar la "intención recadatoria" de la medida "que pon o foco naqueles que cumpren e presentan as súas solicitudes de licencias e deixa impunes aos que non o fan".

Sendero de lso molinos del Río Saíñas

Por su parte, la concejala Juana Brión, del PP, puso el valor la consecución de los fondos Next Generation que gestionó el anterior Gobierno local para poner en marcha el Plan de Sostenibilidad Turística, en el que se incluía como una de las acciones la recuperación y puesta en valor del sendero de los molinos de agua que pasa junto el río Saiñas y que, destacó que, "mellorará un entorno único natural e patrimonialmente", con un proyecto realizado de la mano de los vecinos y que alguno ya acometió la rehabilitación de su propio molino, incrementando el valor paisajístico del entorno.



En relación con una propuesta sobre la recuperación de los bancos marisqueros, Mariola Sampedro reprochó al concejal de Mar, Fernando Abraldes, que “nada fixo dende a súa delegación municipal mais que prometer 180.000 euros en semente para as tres confrarías do municipio que nunca chegaron”. Señaló que que en la ciencia y en la investigación está la solución para revertir la situación de la bajada de la producción de los bancos marisqueros y solicitó que se convoque a la mayor brevedad el Consello Local de Pesca para buscar iniciativas conjuntas para acceder a ayudas o promover proyectos de investigación con los pósitos locales a través de Redemar. También reclamó conocer las líneas de trabajo que se llevan a cabo desde la Concellería de Mar, "descoñecidas ata a data".



Ana Barreiro defendió una propuesta para auditar el servicio de alumbrado público municipal en Ribeira, dando voz a las numerosas quejas de los vecinos. "Tendo en conta o prego de prescricións técnicas e seguindo o mesmo, solicitase que se faga unha auditoría para detectar e avaliar posibles fraquezas a hora de redactar o seguinte prego co afán de mellora do servizo do alumeado tanto no centro urbano como nas parroquias punto por punto". Añadió que en esa auditoriía también se podrá ver el estado actual de las luminarias y de las pantallas, báculos y centros de mando, así como su geoposicionamiento.