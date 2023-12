El PP de Ribeira homenajea a sus concejales en la etapa de Manuel Ruiz como alcalde en su acto de Navidad

El salón de actos de la Casa do Mar de Ribeira albergó a última hora del viernes un acto de Navidad del PP de la capital barbanzana en el que, tras proyectarse un vídeo del autobús de Alfonso Rueda, al que dio paso la conductora del evento, Elvira Pisos, la familia popular homenajeó, con la entrega de una placa conmemorativa, a los concejales de la etapa de Manuel Ruiz como alcalde. Allí estuvieron, además de la citada presentadora, Aroa Fernández, Mari Carmen Vizcaya, Antonio Freire, Juan Luis Martinez, David Fernández, Elvira Pereira y Esther Patiño, pero también hubo un recuerdo especial para Anxo Orellán y Ana Ruiz, ausentes por motivos laborales, y para la actual conselleira de Política Social, que no pudo acudir.



Luego intervino la portavoz municipal, Mariola Sampedro, que puso en valor la reorganización del trabajo que van a llevar a cabo y se refirió “as complicacións que nos está a poñer o actual Goberno tripartito para exercer a oposición dignamente”. Y expresó su agradecimiento a la familia del PP por la “gran acollida” de esta convocatoria, con más de 300 asistentes. Luego se proyectó un vídeo con todas las obras que dejó proyectadas el anterior Ejecutivo liderado por Ruiz Rivas y que se están ejecutando, dándose paso al actual senador popular, que puso en valor todo el trabajo realizado y la planificación de los próximos años, así como “o que se leva perdido nestes meses”.



No faltó el homenaje póstumo a Francisco Sieira, “imparable traballador e concelleiro de Carreira e fiel co seu partido e co seu equipo ata o final”, que estuvo representado por su hija Belén, que recogió la placa y también recibió un ramo de flores. Cerró el turno de intervenciones Rosa Quintana, exconselleira do Mar, que agradeció el cariño que siempre recibió en Ribeira y se refirió a su “papel agora como diputada que, junto con Manolo en el Senado defendemos o mellor sector económico que hai: o da pesca”. La clausura llegó con un vídeo de los ediles felicitando la Navidad en un autobús al “estilo Rueda”, tras el que se sirvió un ágape a los asistentes.