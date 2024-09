El PP de Ribeira insta al Concello a concretar las opciones que baraja para el centro de salud

El PP de Ribeira insta al gobierno local a informar con detalle de las opciones de parcela presentadas a la Consellería de Sanidade para la construcción del nuevo centro de salud, así como cuándo se las remitieron.



El grupo opositor se queja de que el Ejecutivo no les informa de asuntos “prioritarios”, pues “fai sete meses que non se convoca unha xunta de voceiros no Concello”. Cree que, “como mínimo” tendría que dar cuenta a la oposición de las gestiones que están realizando, lo cual “mostraría esa transparencia e esa man tendida da que tanto presumen”, dijo sobre todo en referencia al alcalde, Luís Pérez.



En este sentido se refieren al estado del polígono industrial, el Presupuesto municipal, “que para ser unha prioridade leva dez meses de retraso”, se quejó, y también al centro de salud.



Su portavoz, Mariola Sampedro, expone que se ha anunciado el envío a la Xunta de “varias propostas de posibles emprazamentos para o novo edificio sanitario”, pero como “non sabemos absolutamente nada dun tema que nos parece vital”, aseguró, le pide que concrete cuáles han sido las opciones presentadas y cuándo se enviaron a la Xunta.

Estación de autobús

Así lo hará durante el próximo Pleno de la Corporación, donde el PP también solicitará que se termine de manera definitiva la obra de la estación de autobús y “coa máxima celeridade; coa cafetería, taquilla e aseos antes de que cheguen as choivas e entremos en pleno inverno”, señalan en un comunicado. Aseguran que a pesar de los anuncios de que solo quedaban “pequenos detalles” y que se ejecutarían con personal municipal, después de haber rescindido el contrato con la anterior empresa, “a día de hoxe, setembro do ano 2024, non se modificou absolutamente nada. Rematou no verán de 2023 nun 90% e un ano despois segue igual”, añadieron.