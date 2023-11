El PP de Ribeira insta al gobierno local a que busque una parcela para la construcción del centro de salud

El Partido Popular de Ribeira emitió ayer un comunicado en el que apremia al gobierno tripartito a que busque una parcela para ponerla a disposición de la Consellería de Sanidade para la construcción de un nuevo centro de salud. La formación conservadora indica que el proyecto permitiría duplicar el espacio o actual, ampliar la oferta de servicios prestados e incrementar las consultas en áreas como médico de familia, pediatría o urgencias.



La portavoz popular en el municipio, Mariola Sampedro, ha aprovechado la ocasión para salir al paso de las declaraciones del alcalde, Luís Pérez Barral, en una visita a la actual instalación junto a la Casa do Mar, en la que sostuvo que Sanidade pedía “demasiados metros cadrados de superficie, algo imposible de conseguir no casco urbano neste momento”. Para Sampedro “existen no casco urbano varias parcelas que cumpren os requisitos” e indica que “o único que se precisa é capacidade de xestión e vontade de atender as necesidades dos ribeirenses”.



En este sentido, la portavoz popular recuerda que el BNG, PBBI y PSOE, en aquel momento en la oposición, rechazaron una propuesta del gobierno de Manuel Ruiz para poner a disposición una parcela de más de 2.000 metros cuadrados próxima a la Escola Infantil Municipal y a los aparcamientos gratuitos del barrio de Abesadas.



Asimismo, la formación hace hincapié en que el PP llevaba en su programa electoral otra alternativa consistente en el desarrollo del Plan Parcial de Abesadas A previsto en el PXOM: Una iniciativa para crear equipamientos, zonas verdes, aparcamientos, pistas deportivas y viviendas residenciales en una superficie de 60.000 metros cuadrados próxima a los juzgados.



De esta manera, ante la supuesta falta de alternativas del ejecutivo y las “palabras de resignación do alcalde”, el PP explica que llevará a la próxima sesión plenaria una moción para que se pueda debatir en la sesión una posible ubicación que desatasque esta necesidad.