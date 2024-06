El PP de Ribeira reclama que el Gobierno de España firme un convenio con el Museo do Gravado de Artes para difundir sus colecciones

El Museo do Gravado de Artes alberga la exposición elaborada por la Fundación Laxeiro en la que se pueden ver todas las viñetas humorísticas que José Otero Abeledo "Laxeiro" publicó en la prensa escrita en los años entre 1928 y 1930. Durante su reciente inauguración se destacó que la exhibición de esta colección es un "acontecemento cultural de primeira orde", ya que nunca antes se viera este "interesante traballo" en su totalidad. Con motivo de esta exposición, la editorial Laiovento publicó el libro homónimo, en el que se reproducen las 49 viñetas acompañadas de textos firmados por Manuel Igrexas, Félix Caballero y Javier Pérez Buján. La denominación de monos tiene su origen en el siglo XIX y principios del XX, época en la que se designaban con este término las ilustraciones de dibujos que acompañaban un texto y, por extensión las viñetas humorísticas, llegando a publicarse e Madrid, en 1904, el semanario de viñetas humorísticas y de pasatiempos con ese nombre, editado por el periódico "El liberal". De todas maneras, durante el acto institucional de apertura de la muestra en el Museo do Gravado de Artes, se indicó que no está claro si el origen del término alude a la semejanza de los personajes con el animal y la cierta identificación con las marionetas o a una abreviatura coloquial del término monotipo, propio del mundo de de la reproducción mecánica de la imagen. En el acto inaugural se señaló que las 49 viñetas de "Os monos de Laxeiro", la obra gráfica que publicó el pintor entre el 13 de septiembre de 1928 y el 24 de enero de 1930 en periódicos de la ciudad olívica, muestran sus comienzos artísticos cuando tenía 20 y 21 años y aún ejerce de barbero. Lo hizo en un momento de auge del humor gallego que va de 1909 hasta la Guerra Civil, una época en la que destacan lso nombres de Castelao, Maside, Torres, Fernández Mazas, Seoane, Cebreiro, Colmeiro y otra cuarentena de humoristas gallegos. "É o momento dos novos, de anovar a arte galega, de mesturar o enxebre coas leccións da vangarda europea. Un momento, ademais, que dende 1926 se dá unha 'chamada á orde', é dicir, unha volta á figuración con distintos nomes: expresionismo, Nova Obxectividade, Valores Plásticos", dijo el directo del museo, Pastor Rodríguez. En estas viñetas, Laxeiro, que ya recibiera formación artística en la emigración cubana, busca en ellas su camino probando estilos como el expresionismo, realismo, la síntesis de la línea clara. "Case sempre a partir da vida rural, con textos irónicos, unha visión do pobo galego dende dentro. O apoio de varios xornalistas e de Colmeiro pemitiralle na década dos anos trinta formarse na Academia de Belas Artes de San Fernando. E logo, xa un estilo inconfundible que o converteron nun dos grandes artistas galegos do século XX", precisó Rodríguez Santamaría. El director del Museo do Gravado de Artes manifestó que esta muestra es de mucho interés para comprender los orígenes artísticos de Laxeiro, sus primeros pasos, su interés por innovar el arte gallego. "E isto prodúcese nunha época na que ningún dos grandes da arte galega deixou de experimentar co humor gráfico: de Castelao a Seoane, de Fernández Mazas a Maside, de Cebreiro da Asorey, de Luis Huici a Prieto Nespereira… Máis de 50 nomes están censados no humorismo galego de Preguerra, un momento de esplendor da arte galega", agregó Pastor Rodríguez. El director remató su intervención dándole las gracias a la Fundación Laxeiro y a su director artístico, Javier Pérez Buján, y al Ayuntamiento de Vigo, así como a su red de museos "ao permitirnos mostrar neste Museo do Gravado de Artes os inicios dun gran artista e unha cara bastante descoñecida do seu quefacer, non moi lonxe nestes debuxos da arte da gravado".