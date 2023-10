El PP de Ribeira insta al Ejecutivo local a retomar y agilizar la tramitación del polígono industrial de Pedras Vermellas

El grupo municipal del Partido Popular de Ribeira presentó una moción para instar al Ejecutivo local a retomar y agilizar la tramitación del futuro polígono industrial ya que, a su juicio, después de algo más de 100 días de mandato en el consistorio el proyecto de dicha área empresarial “non experimentou ningún avance ao respecto, o que fai imposible que as obras poidan comezar antes do verán do ano 2024”, indicó su portavoz, Mariola Sampedro. De ese modo, tal y como explica en la exposición de motivos de dicha propuesta, incide en que “a día de hoxe non se avanzou en ningún dos trámites pendentes como sería a obriga dun goberno responsable”. Se refiere, por ejemplo, a que siguen sin llegar el informe de la Diputación Provincial de A Coruña, y que precisa que “cunha simple chamada telefónica se podería arranxar”. Y añade que lo mismo acontece con la resolución de las alegaciones a la expropiación que, según el PP, ya fueron informadas pero aún no fueron llevadas a pleno, “o que impide aprobar o proxecto de urbanización”, subrayó.

Como prueba de que no se avanzó en ninguno de los trámites pendientes, desde las filas del partido de la gaviota apuntan que la reciente aprobación del presupuesto municipal de ese año “non só o confirma, senón que deixa ao descuberto a nula programación sobre a financiación do novo polígono industrial, cousa na que o goberno do Partido Popular, coa presenza dos empresarios locais, tiña arranxado”, puntualizó Sampedro. El PP recuerda que no fueron fáciles los trámites administrativos hasta donde la nueva corporación adquirió la responsabilidad de gestionar ese futuro parque empresarial en Pedras Vermellas. “Cabe recordar, entre outros exemplos, que houbo que cambiar unha lei de Galicia para que, por interese público, se puidera construír nun terreo afectado por un incendio forestal, e tamén cambiar a edificabilidade do polígono de Abesadas A: dous farragosos trámites que tiveron que ser acompañados pos cambios no propio PXOM de Ribeira.

Mariola Sampedro manifestó que “non valen as escusas de que a culpa ven de atrás cando todos e cada un dos trámites executados contaron coa unanimidade do pleno municipal e co coñecemento e aval da Asociación de Empresarios de Ribeira, porque estes inxustificados retrasos fan que a programación prevista para a financiación das obras sexa inviable a día de hoxe”. La moción del PP concluye indicando que después de tres meses y medio “a sociedade ribeirense comeza a vislumbrar cales son as prioridades do novo Executivo local, que non son outras que botar a culpa da súa incompetencia o goberno anterior, deixando no caixón o que denominan grandes proxectos, por mais que todos eles son imprescindibles e urxentes para o futuro de Ribeira e foron avalados pola maioría do pleno deeste Concello”, dijo Sampedro. En este sentido, afirmó que esas son unas apreciaciones que “se ven ratificadas co encontro puramente electoralista de onte na Alcaldía entre Luis Pérez Barral e a súa xefa de partido, Ana Pontón, no que no canto de expresar unha sinceira preocupación en torno ao polígono de Pedras Vermellas, apunta á desenterrar aquel proxecto de macropolígono do que o bipartito PSOE-BNG foi incapaz de realizar nin un só trámite cando gobernou a Xunta entre 2005 e 2009”.

El grupo municipal del PP propone declarar la tramitación del futuro polígono industrial como prioritaria convocando de urgencia al pleno de la corporación municipal cuando sea necesario para acelerar el proceso; dar prioridad en las cuentas municipales a la financiación de esa nueva infraestructura utilizando todos los recursos disponibles como los remanentes de tesorería que se obtendrán en 2024, y aprobar un cronograma de actuaciones que permita conocer la previsión de financiación del mismo, el plazo de licitación de las obras dentro de este año y su inicio antes del verano de 2024, informando a la corporación municipal en el siguiente pleno ordinario.