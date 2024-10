El PP de Ribeira reprocha al tripartito haber elevado la deuda municipal en casi cuatro millones en 15 meses de mandato

El grupo municipal del PP de Ribeira reprochó al Gobierno local que en los 15 meses que lleva al frente del Ayuntamiento incrementó la deuda en casi 4 millones, situándose en el 56%, once puntos por encima de la dejada por los populares al final de su último mandato, y que el actual Ejecutivo cifra en 13 millones de euros, que reiteró que es la “herdanza” que les dejó el PP. “O efecto Pouso vai disparado cara aos datos do 2011, cando tamén exercía de concelleira de Facenda, cando a débeda superaba o 60%. Demagoxia absoluta e engano continuo nun tripartito que fai todo o contrario do que di”, indicó la portavoz popular, Mariola Sampedro.



La líder del PP ribeirense reiteró que la deuda que dejó el anterior alcalde que gobernó 8 años en minoría, se aprobó con el beneplácito de los grupos de la oposición que ahora forman gobierno, por lo que incidió en que “a responsabilidade desa débeda é compartida”. Invitó al actual Ejecutivo a que si no quiere tener deuda que “renuncie ás infraestruturas que a levan aparellada en detrimento dos servizos de mellora para o municipio. Mais a realidade deste tripartito é a contraria da que predica”.



Esas manifestaciones fueron parte del argumentario expuesto por el PP de Ribeira para que sus diez concejales rechazasen el presupuesto municipal para este año, y que, por importe de 31.615.596 euros -supone una reducción del 13% respecto al del 2023-, salió adelante únicamente con los votos favorables de los 11 edilles de BNG, PBBI y PSOE que integran el Gobierno ribeirense. El regidor local resumió la distribución del presupuesto, destacando principalmente el 41,8% destinado a servicios públicos básicos, como Seguridad, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, Urbanismo y Vivienda; un 27,8% para equipamientos básicos para la población, como saneamientos, abastecimientos de agua, limpieza, recogida de basura y alumbrado público, y un 20,6% para las Sanidad, Educación, Cultura y Deporte.

Su compañera del grupo municipal nacionalista Cruz Rivadulla justificó que se presente ahora este presupuesto en que "nos meses anteriores tiveron que facerse xustificacións que nos reqeriron diferentes administracións para non perder un só euro de fondos europeos". La edila de la formación frentista indicó que, pese a las dificultades que se están atravesando, dentro de un contexto de grandes desafíos, en el que el aumento de los precios de los materiales, la inflación y los costes energéticos afectan a todos los niveles,, tanto a las administraciones como a las familias, "traballamos para que o orzamento do 2024 non só manteña o nivel de calidade dos servizos públicos que ofrecemos, senón que os mellore e reforce bnas áreas que máis se requiren", precisó.

Sometimiento

Mariola Sampedro, como ya manifestó hace días en este periódico, el presupuesto nace muerto y fuera de plazo, como reconoció la concejala de Facenda, Herminia Pouso, que dijo que “é necesario aprobar para seguir impulsando aquelas actividades que están pendentes de dotación das contías de gastos e avanzar nos procedementos de contratación”. Para las filas populares “non é de recibo que un goberno municipal en maioría presente unhas contas ás portas de acabar o ano e aínda saque peito do mesmo”, dijo su portavoz, que echó en falta transparencia, canales de comunicación o participación vecinal “como tanto predicaba o actual alcalde dende a oposición”. Añadió que se trata de un presupuesto hecho “de costas á cidadanía, dende o despacho da señora Pouso ao servizo do BNG, soportando vaivéns continuos de partidas para nivelar as loitas internas polas xa coñecidas cotas de poder no Executivo local”.



La concejala del PBBI aludida replicó que es un insulto que le diga que ella “actúa por sometemento, cando non son susceptible de ser sumisa nin sometida en ningún aspecto e menos sabendo, como me coñece do ámbito político, e que mo diga respecto a quen está levando a Alcaldía de Ribeira. ¿Cre que eu me vou a achantar co que me diga o alcalde? Xa non lle achantei antes a outros. Eu co alcalde dialogo e plantexo cuestións, pero eso de que me diga qcomo teño que levantar a man nos órganos colexiados como que tropeza con mala pedra”. También le reprochó al tripartito que no tenga en cuenta a su grupo municipal para que sus propuestas se recojan en el presupuesto, a lo que el segundo teniente de alcalde, el socialista Francisco Suárez-Puerta, le replicó que a la oposición se le entregó un borrador del presupuesto para que presentase sus propuestas, pero que no les hizo ninguna, a lo que el alcalde añadió que “tamén poden facelas ao longo do ano, pero non o fixeron e as que lles chegaron xa foron realizadas”.



El grupo de la oposición, que sostuvo que en la propuesta del presupuesto presentada "non hai nin xestión, nin ideas novas, nin compromiso coa veciñanza", fue crítico con la “pasividade, inmobilismo e a falta de ideas e de xestións do goberno local, que se demostran coa consignación de 0 euros e 0 compromiso para o polígono industrial”. También dijo que no hay nuevas iniciativas en inversiones y que la mayor “é a que entra nos petos do equipo de goberno: os que ían a ser os salarios máis rentables da historia de Ribeira, cunha asignación estelar á concelleira de Facenda, resultan ter rentabilidade 0 para a veciñanza. Medio millón de euros é o que lles custa aos ribeirenses manter a unión do tripartito”.

Doble vara

Sampedro también le reprochó la “dobre vara de medir do tripartito”, al presentar un reconocimiento extraxudicial de crédito de 130.000 euros de facturas sin consignación “e no que o groso pódese ver en que existen 86.000 euros gastados en festexos dos que non se dispoñía. Dispendios e excesos dun goberno que predica unha cousa e fai totalmente a contraria”. De igual modo, indicó que lo que en tantas ocasiones le criticaban al PP de desfilparro e gasto superfluo en propaganda, publicidad y atenciones protocolarias “agora non só se repiten as contías que destinaba o anterior goberno, senón que de 65.000 euros dispoñibles o tripartito gastou máis de 92.000 euros en dez meses. Un exceso dun goberno irresponsable e que goberna a golpe de fotos e demagoxia”, puntualizó Mariola Sampedro.



“Este orzamento é unha emenda á totalidade ao proxecto de orzamento do señor Pérez Barral na oposición”, declaró Sampedro tras recordar la propuesta con 25 puntos presentada por el BNG al proyecto de presupuesto del PP en 2023 “dos que non hai nin rastro nestas contas: nin hai 9 plazas para a Policía Local, nin se soben as subvencións nominativas á Festa da Dorna ou a Asociación de Empresarios, nin baixada do que chamaban tarifazo do PP e que agora xa é tarifazo do tripartito, nin partidas orzamentarias por parroquias decididas coa participación veciñal...". La portavozdel grupo municipal ribeirnse afirmó que "Pérez Barral chegou á Alcaldía a base de mentiras, demagoxias e enganos á veciñanza que coa presentación deste orzamento se demostra descaradamente”.

Desde el Partido Popular ribeirense también se recordó que el gasto en mantenimientos aumenta en 20.000 euros, "moi lonxe dos 300.000 euros que exixía Pérez Barral dende a oposición cando todo lle parecía liso e cha". Añadió que tampoco sonecontemplan inversións para mejoras en las casas de cultura o para mejoras en las playas. "Baixa notablemente, un 40%, a partida destinada a mantemento dos centros escolares, así como a destinada ao Centro de Informaicón á Muller", criticó Sampedro, quien man ifestó que tampoco se sabe nada de las medidas a tomar en el ámbito del comercio y dijo que tampoco hay mejoras en las asignaciones a la Asociaicón de Empresarios de Ribeira y que no aparecen por ningún sitio los Bonos Amaribeira "que tan favorables foron non só para a dinamización do comercio local senón tamén para o desafogo das familias", puntualizó la portavoz popular.