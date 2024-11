El PP de Ribeira solicita la concesión de la Medalla de Ouro del Ayuntamiento a la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Ribeira, Mariola Sampedro, acompañada por los concejales Víctor Reiriz, Ana Barreiro y Juana Brión, mantuvo en la tarde de ayer una reunión de trabajo con representantes de la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño con el objetivo de conocer de primera manos las demandas del sector y las propuestas de importancia de cara al futuro. Desde las filas populares aprovecharon este encuentro para anunciar a la representación de dicha entidad su intención de solicitar la celebración de un pleno extraordinario para reclamar la más alta distinción del ayuntamiento, como es la Medalla de Ouro, en reconocimiento "ao labor realizado pola entidade nos seus cen anos de vida, dende os seus inicios ata o día de hoxe". En ese sentido, incide en que los motivos económicos, sociales y culturales sustentan la base de un mérito que fue logrado con el trabajo y el esfuerzo de varias generaciones que consiguieron que la entidad sea en la actualidad "un referente dentro de fora das nosas fronteiras por profesionalidade, produto de calidade e innovación tecnolóxica".

Mariola Sampedro señaló que la propuesta fue muy bien recibida por los representantes de dicho pósito, como motivo de orgullo y reconocimiento a un trabajo que, según indica la líder de los populares ribeirense "een moitos casos, pasou de pais a fillos e polo que pelexaron, e pelexan, familias enteiras". Y agregó que no son muchas entidades las que están en disposición de celebrar su centenario "avaladas por numerosos logros, avances e méritos ao longo de tanto anos, mentres se sortearon con éxito épocas de grandes dificultades tanto económicas coma sociais". El PP espera que su iniciativa seaa bien recibida por parte del resto de los grupos políticos con representación en la corporación municipal, "posto que, logo da celebración do seu recente centenario, mostrouse un apoio unánime por parte de todos e, dende logo, hai propostas que non teñen lugar ás diferenzas ideolóxicas".

Propuestas del sector

En esa reunión también se habló de las mejoras en infraestructuras portuarias o en las prioridades a corto plazo, sobre las que ya se está trabajando desde esta cofradía. Los ediles populares mostraron su interés por conocer los detalles de las obras que se están ejecutando en el local del pósito, así como de la situación del estado de los recursos pesquero y marisquero. Igualmente, el PP sugirió solicitar la convocatoria de un Consello Local de Pesca para tratar otros temas que preocupan a la entidad y que precisan de implicación por parte de diferentes administraciones para "mellorar nas condicións de traballo diario, así como na preservación e o coidado do recurso". Según reveló Sampedro, la intención es que a través de esa reunión pueda manifestarsee la necesidad de esa "unión e entendementos", en la que también podría implicarse la Xefatura Comarcal de la Consellería do Mar.