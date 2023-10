El PP de Ribeira se suma a las demandas de aumento de plantilla de Policía Nacional en aras de una mayor seguridad

El PP de Ribeira se sumó, ahora desde la oposición, al igual que ya hizo en su momento liderando el Gobierno local -la última vez en mayo-, a las demandas para que se aumente la plantilla de la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudad que de unos meses a esta parte se está viendo truncada, y cree que es el momento de volver a alzar la voz. Con ese fin, registró una iniciativa para su debate y aprobación en el pleno ordinario de la corporación local de esta tarde, en la que pide a todos los grupos muestren unidad en la defensa de este problema que, asegura, es tan sensible para los vecinos de la localidad.



De igual modo, desde las filas populares instan a que se reitere la solicitud de ampliación do catálogo para la comisaría de Ribeira, “resultando a todas luces insuficiente a existente hoxendía para unha localidade do noso tamaño”. También reclamará la creación de un grupo específico para el menudeo o trapicheo de drogas, de entre 4 y 6 agentes, así como un grupo de extranjería que, al menos, esté formado por tres agentes y que se dé traslado del acuerdo adoptado al Ministerio del Interior, Dirección Nacional de la Policía, Delegación del Gobierno en Galicia y Xefatura Superior da Policía de Galicia.



La portavoz del PP, Mariola Sampedro, que se refirió a la aprobación en el pasado pleno extraordinario de la contratación de dos agentes para la Policía Local, que calificó de “insuficiente”, recordó que en la inauguración de la comisaría en 2022 el ministro Fernando Grande-Marlaska se comprometió a aumentar ese catálogo -cuenta con 67 funcionarios cuando debería tener un mínimo de 80-, así como a hacer especial énfasis en la consecución de efectivos para otras brigadas especializadas, como ya indicaron representantes del Sindicato Unificado de Policía, “pois somos conscientes de que boa parte dos problemas de delincuencia existentes veñen derivados do consumo de sustancias estupefacientes”, precisó Sampedro. Desde el PP reiteraron su preocupación por la falta de seguridad que se padece en el municipios en los últimos tempos. “Sempre cremos que nestes casos a unión fai a forza, que fai falta para que a voz dos ribeirenses se escoite ante as institucións que poden contribuír á mellora dun servizo imprescindible para o descanso e benestar diario dos nosos veciños”, dijo.



El PP recordó que el último “episodio negro” se registró el 1 de octubre en las Agustín Fernández Oujo y Cordieiro, cuando unos 40 coches aparecieron rallados. “Un acto vandálico que fixo saltar de novo as alarmas e incitaba a reivindicar unha vez máis un aumento da seguridade e dos efectivos no noso concello”, incidió Sampedro, quien agregó que el Ejecutivo local animó a los vecinos a recoger firmas -la iniciativa había partido de los propios ciudadanos- “pero obviou prácticas que poderían ter acadado máis forza ante outros estamentos e declinou contar co respaldo do grupo maioritario da corporación municipal“. “Lonxe de buscar o consenso cunha declaración institucional ou coa convocatoria dunha xunta local de seguridade, o tripartito ofreceu outra mostra de pasividade cun tema de vital importancia”, subrayó.