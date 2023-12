El PP ribeirense reprocha al Gobierno local que destine el POS+2024 a gasto corriente en lugar de a inversiones

El PP de Ribeira reprocha al Gobierno local que pretenda anteponer en el POS+2024 de la Diputación de A Coruña su dedicación a gasto corriente en detrimento de apostar por los servicios básicos en las parroquias como se hizo siempre en Plan Provincial. Los populares recordaron que sólo en dos ocasiones el Ayuntamiento obró de esa forma, “pero sempre recorrendo ao POS adicional con partidas que en ningún caso chegaron a un terzo do total. O POS sempre foi un desafogo para o Concello á hora de realizar inversións primordiais para todas as parroquias.

Su portavoz, Mariola Sampedro, manifestó que “a decisión de dedicar a gasto corrente o POS, atribuíndose a opción de convertelo en inversión sen render contas a ninguén, é unha nova mostra da opacidade na forma de gobernar do tripartito, fronte aos veciños e ao partido maioritario do Concello, ao que pretende calar: algo que se está a converter nun xeito habitual na forma de traballar do tripartito ribeirense”.

Y los populares se preguntan si el Ejecutivo local piensa renunciar a proyectos como el club de deportes náuticos, a la biblioteca o a los fondos europeos adjudicados a Ribeira, además de recordar que si el anterior gobierno fue capaz de acudir a la deuda en el mandato pasado estando en minoría “foi grazas aos votos dos seus grupos única e exclusivamente”.