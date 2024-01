PP se suma a la denuncia de ICBoiro por el “lamentable” estado de las pistas de skate y pide explicaciones

Dos días después de que Iniciativa Cívica de Boiro (ICBoiro) alertó a través de este periódico de la “lamentable” situación y "estado de abandono" en que se encuentran las pistas de skate de A Boqueira de A Negral, el grupo municipal del Partido Popular local se hizo eco de esa denuncia, indicando que pese a haber transcurrido ese tiempo “o Concello non fixo nada” y que "o peor" es que sigue en las mismas condiciones, y que ni tan siquera se ha vallado, ni señalizado, por lo que hay riesgo de que cualquier niño resulte herido.

Su portavoz, Fernando García Diéguez, que le recomendó al alcalde, José Ramón Romero, “que se deixe de posar e de fotos e ten que empezar a traballar, que para iso págalle o Concello, tendo o soldo máis alto do Barbanza” -uno de los miembros de ICBoiro, Miguel Piquera, ya hacía esas mismas consideraciones el pasado miércoles-, anunció que presentará una pregunta para que el Gobierno explique las razones por las que no toma medidas en una instalación que precisa de atención y mantenimiento casi diario.

García Diéguez declaró que se hace necesario actuar, "meterlle man e vai sendo hora de que o alcalde o faga, pois ese skate park atópase nun estado deplorable", precisó. El líder de los populares pobrense se dirigió a José Ramón Romero para decirle que "se vostede non é capaz e a súa xestión é tan deficiente, como ven amosando desde que revalidou a Alcaldía, é necesario que de un paso ao lado e deixe a algún compañeiro certas funcións que él desatende".

Desde el PP boirense reconocieron que este tipo de instalaciones "sufren bastante, polo que hai que ir atendendoa e mantendo case a diario. A partir de que nós a instalamos tivemos que facer varias reparacións no noso mandato", declaró Fernanbo García, quien agregó que "o que esiximos é uqe esa reparación e ese mantemento se faga" y recordó que durante el último mes ya estuvieron denunciando que no se realiza mantenimiento alguno de las instalaciones deportivas: "Os pavillóns polideportivos están deixados da man de Deus, ao igual que os campos de fútbol e o CD Boiro tivo ue ir xogar ao campo de Vista Alegre porque despois de 15 días de parón polo Nadal se deron conta de que había que abonar o campo de Barraña".

El portavoz del grupo municipal del PP de Boiro declaróque saben que "a situación económoca municipal é moi mala, por moito que diga o alcalde, pero esas pistas son de chapa marina, de tableiros e madeira e se non temos para arranxar iso, entón é que a situación económica do Concello non é que sexa mala, senón que xa é preocupante". Y aprovehó para lanzar algunas preguntas dirigidas al mandatario local en el sentido de si no tiene lo mínimo para el gasto corriente, ni el mantenimiento de lo que hay. "Non lle digo que faga novos investimentos, pero si que manteña o que hai polo menos, pero non pasa nin iso", concluyó García Diéguez.