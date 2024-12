La Praza de Galicia albergará este próximo sábado 21 la III Gala da Cultura Solidaria de Boiro

La Praza de Galicia boirense albergará este sábado (17.00) la III Gala da Cultura Solidaria, impulsada por The Cuncas, con la colaboración de Cáritas, Cruz Roja y Turbina -hará una chocolatada-, así como varios artistas, como un dúo de la Escola de Música de Boiro, el grupo Vértigo, DJ Geno, Elisabet Lustes, DJ Matrek y el propio The Cuncas. También habrá una exposición a cargo de Clásicos do Barbanza.

La entrada será gratuita pero se llevará a cabo una recogida de alimentos, principalmente no perecederos, pero también otros de primera necesidad como leche y relacionados con desayunos, además de productos de higiene y limpieza para las citadas oenegés.

La concejala boirense de Cultuira, María Outeiral, que estuvo flanqueada en la presentación de los carteles por Juan Pérez, integrante de The Cuncas, y Elias Romero, representante de Cáritas, animó a los vecinos a acercarse a dicha plaza para disfrutar de este evento del que subrayó que "ten a finalidade de ofrecer unha proposta lúdica e cultural durante o Nadal e tamén colaborar cun fin solidario para botar unha man ás familias que máis o precisan”.