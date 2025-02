La preocupación de la ANPA del IES Nº1 de Ribeira por casos de acoso escolar le hace activar acciones de prevención

El acoso escolar o bullying preocupa de una manera especial a la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) “Caramecheiro” del IES Número 1 de Ribeira ante el aumento en el número de posibles casos que se producen en ese centro educativo, sobre todo entre el alumnado femenino de primer curso de la ESO. Su presidenta, Paz González, señala que se está ante una de las problemáticas sociales que provocan importantes repercusiones no solo en la víctima de ese maltrato, sino también abarca un espectro más amplio “no que se ven implicados o individuo ou grupo de fustigadores, o resto do alumnado, os profesionais da docencia, as familias do alumnado implicado e, finalmente, a comunidade educativa”. La ANPA precisa que esas situaciones y conductas derivan en “alteracións da apredizaxe, trastornos psicolóxicos e emocionais, disfuncións do comportamento e das relacións interpersoais e poden danar gravemente o axeitado desenvolvemento madurativo e a convivencia dentro e fóra das aulas”.



González Riobóo indicó que ha tenido conocimiento de los posibles casos de bullying que padecieron dos alumnas que, tras estar matriculadas en primero de la ESO en dicho centro educativo durante el curso pasado y en el 2024-2025 no renovaron la matrícula y se cambiaron de centro educativo, y ahora están más contentas. Señaló que en el primer trimestre del curso pasado se empezó a detectar que algo estaba pasando a raíz de que en un grupo de mensajería rápida en el que estaban alumnas de una de sus aulas se estaban produciendo supuestos ataques directos e insultos a una de ellas.

La presidenta de la ANPA "Caramecheiro" agregó que todo empezó a saltar a partir de marzo y que se abrió una investigación y se hizo un seguimiento, tal y como indicaron desde la Dirección del instituto, algo que se hace ante cualquier sospecha que pueda haber. Precisó además que tras la realización de entrevistas y otras actuaciones dentro del protocolo ante ese tipo de alertas se intervino y se lograron atajar o, tras las dudas que pudieron levantar, se constató que se eran más que problemas de convivencia, y que se acabó el curso sin que fuera necesario abrir procedimiento alguno por ello, según indicó su director, Manel Santiago.



No mirar para otro lado

La presidenta de la ANPA “Caramecheiro” manifestó que ante el sufrimiento de un menor “non se pode mirar para outro lado”. Por ello, el curso pasado desde la asociación de padres de alumnos del IES Nº1 de Ribeira se puso en marcha un programa para prevenir el acoso escolar, con la intención de educar sobre lo qué es, cómo prevenirlo, detectarlo y actuar ante él. Así se desarrollaron una jornada impartidas por el educador social Ramón Molina, quién emitió un informe una vez rematado el programa en el que detectó la necesidad de resolver los problemas de convivencia dentro y fuera de las aulas.

Por ello, en este curso, desde la ANPA se decidió impartir por parte de ese especialista para los alumnos de las tres unidades de 1º de la ESO una serie de talleres de igualdad, que estarán enfocados a la convivencia positiva y la prevención del acoso escolar. Serán cuatro sesiones -una cada semana- que se desarrollarán los días 7, 14, 21 y 28 de marzo, entre las 10.40 a 13.40 horas, de 50 minutos de duración cada una. En las mismas podrán aprender a identificar los conflictos y diferenciarlos del acoso, y los diferentes roles dentro de su propia aula, es decir, quién es la víctima, el acosador, los cómplices y los observadores, así como estrategias para afrontar los conflictos y cómo actuar en caso de detectar un caso de bullying.

La acción formativa será impartirá por el educador social Ramón Molina, que también hizo lo propio el año pasado



Estos talleres rematarán con la identificación de una tarea de aula, que será diferente en cada grupo, según las necesidades detectadas o el grado de implicación de cada grupo. Esas tareas serán revisadas en una sesión de refuerzo que tendrá lugar al mes siguientes uy que previsiblemente será el 11 de abril. Paz González explicó que el objetivo que se persigue con esas acciones es ayudar al alumnado a elegir conductas de respeto mutuo que favorezcan una convivencia positiva.



Familias y profesores

Como intervención complementaria a esos talleres, el próximo 13 de marzo, en horario de 18.00 a 20.00 horas, habrá una jornada formativa que se destinará específicamente para familias y personal docente, que servirá para establecer un espacio de sensibilización y formación alrededor del acoso escolar y la convivencia y en la que se pondrá en valor la importancia del rol de las familias a la hora de la prevención. Además, se informará de cómo están resultando los talleres en los que participan sus hijos o alumnos y para que establezcan en la casa y en el aula pequeños espacios para dialogar y reflexionar en el seno familiar y educativo sobre la problemática del bullying durante el desarrollo de los talleres.



La ANPA “Caramecheiro” del IES Nº1 de Ribeira precisó que la participación de los profesores del instituto en esa acción es “moi interesante” en la medida en que, además de dar respuesta a sus necesidades formativas sobre esa problemática, se generará un espacio compartido en el que las familias y los docentes, desde sus roles, deben trabajar conjuntamente para hacer frente al acoso escolar.