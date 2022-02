Preocupación en As Carolinas por la falta de iluminación y señalización

Residentes y empresarios de negocios de la Avenida de As Carolinas, en Ribeira, han sido testigos de como después del verano los obreros abandonaron el lugar tras la ejecución del proyecto de remodelación de ese espacio. Sin embargo, señalan que quedaron actuaciones por realizar y por las que siguen esperando sin una fecha de ejecución. Se refieren a que no se ha completado la instalación de farolas, pues hay cuatro puntos en la acera y otro en la mediana que tienen las conducciones, pero carecen del báculo y luminaria, y hay otro que aún mantiene el alumbrado ornamental antiguo, al parecer, debido a que no se contó con el suministro suficiente de las mismas.



Esos vecinos advierten que la falta de iluminación provoca una situación de inseguridad y peligro tanto para las viviendas como para los bajos comerciales, pues afirman que al anochecer tienen que desplazarse a oscuras por el lugar, y que se convierte en un lugar para ser frecuentado por delincuentes de todo tipo. Por ello, demandan que haya mayor vigilancia policial por esa zona mientras no se subsana esa deficiencia de iluminación. También advierten que pueden suponer un grave peligro si alguien manipula conducciones o tomas de tierra.



Esa inseguridad también se produce, por lo que denuncian los vecinos, debido a la deficiente señalización. Apuntan que en el primer tramo de la calzada de salida hacia A Pobra, que critican que no fue objeto de asfaltado y en la que aún se mantienen las marcas viarias de cuando había dos carriles, hay un reductor de velocidad que es usado por los viandantes como un paso elevado de peatones, pues aún son visibles las franjas cebreadas, pese a que en su momento se taparon con pintura negra, y generan cierta confusión. E indican que, aunque no hay señal de paso de peatones, los vehículos se detienen creyendo que si lo es “pola súa deficiente sinalización”, subrayó una residente.



Los vecinos de la Avenida das Carolinas también hacen referencia a que en el tramo inicial de la amplia acera que hay en el margen de los edificios se creó un pequeño jardín, pero no se completó con la plantación de algunos árboles o arbustos, pues sólo hay tierra, y que se está degradando paulatinamente al ser usado para las deposiciones animales, entre otros usos inadecuados. Igualmente, se quejan de la falta de un mantenimiento adecuado y frecuente de las palmeras plantadas en la mediana, pues en ocasiones ofrecen muy mal aspecto.