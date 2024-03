Preocupación entre los residentes de un céntrico edificio de Ribeira por la entrada de toxicómanos

La entrada de parejas de toxicómanos al edificio “Cardona”, en la Rúa Lustres Rivas, en pleno casco urbano de Ribeira, está generando gran preocupación entre los residentes en el mismo. Señalan que, debido a que en ese inmueble se ubican la biblioteca municipal, el centro cultural y el Círculo Mercantil provoca que se deje el portal principal abierto desde primera hora del día hasta la noche para facilitar el acceso de sus usuarios y socios. Y creen necesario que cuando esté cerrada no haya apertura automática del mismo sin mediación humana.



La presidenta de la comunidad de propietarios del edificio, Manola Pena, manifiesta que se trata de una situación que se hace “insoportable” y genera inseguridad a los vecinos y a cuantos entran en el edificio, pues se ponen en medio de zonas de paso, como los descansillos de las escaleras y en el vestíbulo del edificio, para drogarse. Igualmente, señala que suben por el ascensor para que no los recojan las cámaras de vigilancia y sólo se tiene conocimiento de ellos cuando bajan para marcharse y son grabados. “Resulta incómodo e intimidante atoparse con xente que non tiña que estar aí e drogándose. Mentres non se tomen medidas, non nos queda outra que chamar a Policía para que veña a botalos”, precisó.



Este será uno de los asuntos que se abordará en la reunión ordinaria de la comunidad de vecinos convocada para el miércoles de la próxima semana, 27 de marzo, y la que se prevé la adopción de acuerdos para hacer frente a la situación. Pena, que recordó que incluso llegaron a tener a alguna persona que entraba a pernoctar y que tuvieron que aguantar mucho para echarla, cree necesario reforzar las medidas de seguridad, instalando más cámaras para que no queden ángulos o espacios ciegos y planteará que se le solicite al Ayuntamiento que ponga un vigilante para controlar quien entra y que sólo lo hagan los usuarios de las instalaciones y los residentes, así como que les apoye, por lo que incluso propondrá que se le pida una reunión con el nuevo Gobierno para estudiar soluciones a adoptar.