Preocupación en el lugar pobrense de A Mirandela por la comisión de robos con cuantiosos desperfectos

Los vecinos de A Mirandela, en la parroquia de Santa María do Xobre, están preocupados por los robos que se vienen registrando en esa zona, y temen que los amigos de lo ajeno vuelvan a actuar. Así se expresó Antonia Núñez, que es la dueña de una vivienda asaltada en la madrugada del 22 de agosto, hechos que ya denunció a la mañana siguiente en la Guardia Civil, y que se suma a otro registrado hace unos meses en una vivienda cercana. La afectada recordó que fue a las once de la noche del lunes 21 cuando ella, su marido, su hijo y su nuera salieron del domicilio para acudir a las fiestas del Carme dos Pincheiros a ver los fuegos artificiales, y que antes de irse comprobaron que puertas y ventanas estaban bien cerradas.



Señaló que su hijo y su esposa decidieron regresar a la una y veinte de esa madrugada y que, cuando estaban a 200 metros de la casa, escucharon la bocina de un coche, como si alguien alertase de la llegada de personas a la vivienda, pero ellos no vieron vehículo ni individuo algunos. Al llegar a la altura de la casa, se percataron de que la puerta de acceso a la planta superior estaba abierta y llamaron al 112, y poco después acudió una patrulla del instituto armado, que inspeccionó el lugar pero no se halló a nadie. Acompañados de los guardias, el hijo y su mujer se percataron de que para acceder a la planta superior, que es independiente de la inferior, los cacos forzaron dos puertas y al revisar la planta baja comprobaron que accedieron a su interior forzando una ventana trasera.



La denuncia contempla que los objetos sustraídos fueron un ordenador y un teléfono móvil del trabajo del hijo de la denunciante, una mochila con tres unidades USB con información fiscal y laboral, un reloj de oro de la marca Universal Geneve con el logotipo de Trenes Talgo y otro de la marca Garmin valorado en 300 euros, un bolso y el carnet de conducir y tarjetas bancarias y la sanitaria de la denunciante, un juego de llaves de una casa con llavero en forma de tricornio de la Guardia Civil y 100 euros. En una inspección posterior a los alrededores de la casa, localizaron en sus cercanías dos maletas de su propiedad y que los ladrones, una vez las abrieron, las abandonaron, dejando la ropa esparcida por ese entorno.



Antonia Núñez, que indicó que su vivienda de A Mirandela ya fue objeto de otro robo con fuerza y numerosos daños hace ocho años, agregó que, además del desorden en toda la casa, los ladrones causaron importantes desperfectos en las dos puertas de la planta superior, la rotura de puertas de dos armarios, y la rotura de la ventana de la planta inferior y daños en la valla que delimita el terreno de la vivienda. Aunque dijo que al marcharse de la casa no detectaron la presencia de personas o algún hecho que pudiera alterar la rutina habitual del lugar, si recordó que horas, antes, a las once menos cuarto de la mañana vio dos coches, uno de la marcha BMW de color oscuro, con gente dentro de ellos, algo que le pareció extraño, pero no le dio más importancia.