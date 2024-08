La presencia de las autocaravanas se multiplicó por cuatro durante el último año en la comarca de O Barbanza

Desde la pandemia sanitaria derivada de la Covid-19 hay un tipo de turismo que ha experimentado un importante incremento y no es otro que el de las autocaravanas, pero desde el 2023 la evolución ha sido “espectacular”, según indican desde dicho sector. Tal es así que precisan que la presencia de este tipo de vehículos con la casa a cuestas se ha multiplicado por cuatro durante el último año en las cuatro localidades que conforman O Barbanza. Hace un par de años que se constituyó la asociación ACS Campers con Peques Galicia, que preside Carlos Garrido Chicote y que en estos momentos ya cuenta con 1.412 socios. Su objetivo principal es el de fomentar el autocaravanismo y lo está consiguiendo.



Además, esta entidad organiza quedadas en áreas o campamentos de turismo para autocaravanas, de las que ya celebraron ocho, con actividades dirigidas a los niños, como cine de verano, juegos, búsquedas del tesoro, entre otras, y siempre hay regalos para ellos. Además, destaca que en cada una de ellas desarrollan un acto solidario a beneficio de ONG o pequeñas asociaciones con las que contactan previamente para realizar recogidas de ropa, alimentos o lo que les soliciten para luego entregárselo. Una de las próximas que tendrá lugar será los días 14, 15 y 16 de septiembre en el Caravan Park Palmeira, en donde se llevará a cabo la proyección de una película de cine que elegirán los más pequeños, que tendrán un papel protagonista, con sus votaciones en los perfiles de redes sociales de la asociación entre una selección de filmes que se les propondrán para que digan cuales quieren ver.



Garrido Chicote incidió en la idea de que a partir de la pandemia del coronavirus la gente empezó a alquilar vehículos vivienda, tanto caravanas como campers, “y teniendo en cuenta que esto engancha mucho y de aquellos alquileres salieron muchísimas ventas. Yo no conozco a nadie que después de haber alquilado una autocaravana no haya comprado luego un vehículo en el que tiene su cama, su ropa, su ducha, sus platos y, en definitiva, su casa. No depender de un hotel o pensión, sino que llevas siempre lo que quieres y es todo tuyo”. Añadió que “es normal que crezca, y nosotros no lo hemos notado sólo en cuanto al incremento de socios, sino que cada vez que vamos a algún sitio la afluencia es grandísima. Antres ibas a un área y estaba al 50%. pero ahora está siempre al 100%”, además de precisar que aumentó notablemente la oferta de lugares de acampada y para aparcar estos vehículos vivienda.



Gasto en la zona

Respecto a quienes puedan pensar que el turismo de autocaravanas es “de pobres”, desde ASC Camper con Peques Galicia indica que el precio mínimo de una autocaravana ronda los 70.000 euros y que, en su gran mayoría, son vehículos sostenibles y la mayoría sólo necesitan recargar o vaciar agua, ya que para el suministro eléctrico lo tienen solventado con placas solares. Carlos Garrido indicó que los campings y las áreas de acampada ofrecen conexión eléctrica, “pero hoy en día casi todas las autocaravanas son autosuficientes”. De igual modo, señaló que las caravanas pagan sus impuestos, incluso más que un vehículo normal, y detalló que la media de gasto oscila entre 100 y 150 euros al día por autocaravana, “porque siempre se va a comer, probar la gastronomía, se compra en supermercados, ferreterías, farmacias y otros negocios y hacen compras de souvenirs, regalos y recuerdos de zonas por las que pasan.



Garrido Chicote refirió que en Galicia hay muchas áreas públicas, como el parking municipal en Praia Xardín -tiene agua potable, recogida de basura y vaciado de aguas residuales gratuito-, y también se están prodigando áreas privadas y campings “que empiezan a estar más preparados para recibir este tipo de vehículos”. Además, precisó que la mayoría de las áreas públicas son gratuitas, pero que en las provincias de A Coruña y Pontevedra son pocas las que ofrecen energía eléctrica gratis, al contrario de lo que sucede en Lugo, donde cifró en un 95% las que son gratuitas y que ofrecen luz. Y recordó que en las áreas públicas sólo se puede pernoctar, pero no acampar, ni abrir los toldos ni desplegar mesas y sillas, es decir, que lo que se hace dentro del vehículo no repercuta en el exterior, e indicó que la DGT permite estacionar las autocaravanas siempre que no excedan los límites de las marcas viales, y que no se permite estacionar en espacios naturales de 22.00 a 8.00 horas. También indicó que hay parkings privados para autocaravanas en los que, aunque cuentan con servicio de agua potable y ofrecen otros servicios como de chiringuito, sólo está permitida la pernocta, como en el caso del Quimera, situado en las inmediaciones de la Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira, en la zona de Coroso.



Uno de los últimos campamentos de turismo para autocaravanas en abrir en la comarca fue Caravan Park Palmeira. Su promotor, Luis Manuel Pérez Paz, que hace tres años dejó su canal de televisión en Argentina y en 2022 compró una propiedad de 2.800 metros cuadrados para construir un edificio de viviendas, pero desistió ante la situación económica e inmobiliaria del país, y decidió encarar este nuevo negocio para permitir la estancia de autocaravanas, “que para nada es un turismo pobre, pues el coste medio de uno de estos vehículos ronda los 85.000 euros, e incluso tenemos hospedada una que vale 200.000 euros. En algún momento de este verano hemos tenido una veintena de autocaravanas valoradas en un total de 2,5 millones de euros”. Sus procedencias, principalmente, son Holanda, Inglaterra, Francia y Alemania, pero también tiene muchos españoles.



Pérez Paz, que indicó que los vecinos tenían cierto miedo a que fuese un establecimiento ruidoso, pero que se llevaron la satisfacción de que no era así pues a las once de la noche ya no hay actividad, manifestó que este tipo de turismo hace que su negocio se convierta en un motor turístico del pueblo, “pues hay unas 80 personas que le dan vida a todos los negocios de la parroquia”. Añade que Caravan Park Palmeira funcionará todo el año, e incluso dispone de una edificación de 50 metros cuadrados con vestuarios, duchas y conexión de agua caliente para que acudan surfistas y propietarios de motos de agua, y “así se consigue que el crudo invierno para los comercios se pueda conseguir que tengan vida. También tiene un proyecto a corto plazo para habilitar una zona de juegos y sala de estar. También compró una casa contigua que ocupa unos 400 metros cuadrados para ampliar de cara al verano de 2025, y que tendrán que demoler. Este sábado, a las 20 horas, celebrará su fiesta de inauguración, que servirá también para despedir el verano, y en la que habrá pinchos y animación musical a cargo de Planet Disco Móvil con Tito Maverick.

El parking público para autocaravanas en Praia Xardín, con control de acceso, tiene una capacidad que no puede exceder llos 40 vehículos I Chechu Río