El primer bebé de 2024 en el Hospital do Barbanza es una niña ribeirense y se llama Zaira Suárez Amis

Zaira Suárez Amis se ha convertido en el primer bebé que nace en el año nuevo 2024 en el Hospital do Barbanza fruto de la relación entre Alexandra Marilena Amis y Manuel Suárez Fernández, vecinos de la parroquia ribeirense de Castiñeiras. Esta niña, que llegó al mundo a las 5.28 horas de esta pasada madrugada, pesó 3,350 kilos, y ya la empezaron a conocer sus familiares, empezando por su hermana Alexia, de cuatro años y medio, que ya la pudo ver incluso en la sala de quirófano. Su madre recuerda que salía de cuentas el día 5 de enero, fecha en la que tienen lugar las cabalgatas de Reyes, pero a las 23.56 horas de ayer, después de cenar tranquilamente con su familia y cuando estaban preparándose para tomar las uvas de la suerte con las campanadas de Fin de Año, rompió la bolsa amniótica, por lo que su pareja la llevó de inmediato y directamente al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, en donde quedó ingresada.

Cuando estaba en la planta de Obstetricia, la madre empezó a dar muestras de que el parto era más que inminente y fue llevaba al quirófano, donde tuvo un alumbramiento natural con epidural, por lo que señaló que no tuvo dolor alguno. Su marido Manuel, que trabaja de marinero, la estuvo acompañando en todo momento durante el parto y define la experiencia, que no había vivido con su anterior hija, como "bonita". Alexandra Marilena indicó que no pudieron tomarse las uvas de la suerte al tener que ir con urgencia al complejo hospitalario situado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, pero manifestó que "non puidemos entrar no 2024 con máis sorte". Sobre posibles planes de futuro de darles un hermanito a Zaira y Alexia, Alexandra Marilena y Manuel coincidieron en señalar que ellos ya habían hecho su trabajo y ahora deben ser otros los que se encarguen de aumentar la natalidad.