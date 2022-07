Los cuatro primeros días de la LXXIV Festa da Dorna se cierran con un 24% más de basura en los contenedores

Los insistentes y reiterados mensajes que desde la actual directiva de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, que preside Sara Sevilla, enviaron a las 85 peñas activas y a sus miembros para que tuvieran un comportamiento más cívico y depositasen la basura en los contenedores en lugar de dejarla tirada en la vía pública han surtido su efecto. Además de que la ciudad no muestra ni de lejos la suciedad que llegó a haber durante anteriores singladuras de la Festa da Dorna, hay un dato que resulta significativo en esa nueva actitud, y es que en la primera fase de esta fiesta popular, concretamente desde el pasado sábado y hasta el martes de esta semana, ambos inclusives, se han depositado un total de 134.830 kilos de basura en los contenedores de residuos orgánicos, lo que supone casi un 24% más que las cifras registradas en un periodo similar en 2019 -del 18 al 21 de julio-, cuando se habían depositado 108.960 kilos.





Así lo dio a conocer ayer Sofía Pego, encargada de la empresa Urbaser, quien ayer mismo le envió un mensaje a la presidenta de la Cofradía da Dorna para felicitarla por ese comportamiento que, en ese sentido, están teniendo los dorneiros. Además de destacar que los participantes en las celebraciones están más concienciados, su comportamiento más cívico y están siendo más limpios, la responsable de la concesionaria del servicio integral de limpieza viaria y recogida de basura de Ribeira, entre otras prestaciones, también hizo referencia a que en su compañía están mejor organizados para afrontar un evento de esta gran magnitud. En este sentido, destacó que para la Festa da Dorna reforzaron con tres personas la limpieza viaria, que están efectuando más baldeos y que instalaron más contenedores de basura en el desarrollo de las actividades. Así sucedió en la “Seremonia de inisiasión” en la Porta do Sol, donde se instalaron 6 contenedores de refuerzo, en el “Juateke dorneiro” se colocaron entre dos y cuatro contenedores en sus seis diferentes ubicaciones, para el concierto de Tanxugueiras se colocaron media docena más de esos recipientes, para el Trinautlón en la playa de Area Secada se reforzó con un contenedor de basura a mayores, y en los conciertos del “Rock and Dorna do país” se colocaron en el parque García Bayón y en las plazas de Pontevedra y de Teruel dos contenedores más en cada sitio, y cuatro más en la Praza de España.