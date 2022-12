La programación de Navidad en Ribeira recuperará todas las actividades suspendidas a causa de la pandemia derivada de la Covid-19

Ribeira será desde mañana un hervidero de actividad con una amplia y variada programación de Navidad, que se desarrollará sobre todo por las tardes y en la que se recuperarán por complejo las actividades que fueran suspendidas debido a las restricciones por la pandemia derivada de la Covid-19, con el “nReda no Nadal” en la carpa multiusos, que tendrá el espacio Concilia e incluirá una celebración de fin de año (19.30 horas), la Festa de Noitevella con DJ Chupas y DJ Mateo Abelleira y el Nadal Pelegrín, y mucha música, también por las parroquias. Habrá eventos para todas las edades, pero sobre todo de carácter infantil-familiar. Mañana tendrá lugar en el auditorio el festival de Amas de Casa a beneficio de Cáritas, y al día siguiente el Festival de Nadal de Bailadela, ambos a las 20.00. Ese día habrá un cuentacuentos para bebés en el Lustres Rivas con un pase a las 11.45 y otro a las 12.30, y el domingo 18 se contará en el Aula de Música de Aguiño con el festival de la asociación Sons do Mar y en la iglesia de Bretal la actuación del grupo A Misela, y el 7 de enero se cerrará con Tahume. El auditorio dará cabida del 26 de diciembre al 4 de enero a espectáculos, empezando por “O axudante de Papá Noel” , proyecciones de cine como “Donkey Xote” y “El Cid, la leyenda”, la actuación del Mago Paco, los títeres “Un nadal cheo de contos” y “Sabela e o paxaro máxico” de Tarabelos, espectáculos musicales a cargo de Musicreques o de Gallaecia, eventos con la función “Cantando con Pinocho”. Y regresarán el “Recuncho de Nadal” en la Porta do Sol, con el Apalpador, Papa Noel o el Cartero Real. Los días 24 y 31 habrá hinchables en la Rúa Galicia y el tren Expresso de Oriente recorrerá la ciudad y actuará la charanga Fanfarria Furruxa. Y, además de la Cabalgata, el 5 de enero habrá Bus Real.