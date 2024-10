Programada para el 26 de octubre una actividad de voluntariado de retirada de residuos en playas de Palmeira

El objetivo que se persigue con esta acción es retirar los residuos “que arrastraron ata terra as maruxías tan grandes que estivo a haber nestas últimas semanas tralo verán e que poder perxudicar tanto ao peixes e ao sector do mar no seu conxunto”, precisó el concejal de Mar. Fernando Abraldes