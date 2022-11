El propietario del Estrella del Mar ya piensa en levantar de nuevo su negocio que quedó calcinado tras un incendio

Después de que en la madrugada de ayer fuese pasto de las llamas el restaurante Estrella del Mar, en Praia Xardín, construido completamente en madera, su propietario, David Rodríguez, ya está pensando en volver a levanta ese negocio. Aunque lo dice entre lágrimas al comprobar como el fuego consumió su sueño empresarial que dirigía desde hace nueve años, y en el que estuvo trabajando anteriormente casi dos décadas, incluso cuando aún se llamaba “O Galeón”, que se edificó hace 35 años. De hecho, manifestó que, una vez que se solventen todas las cuestiones policiales, del seguro y la investigación, se pondrá manos a la obra en solicitud de permisos para, dentro de lo que le permite la legislación vigente, al estar situado en zona de protección del dominio público marítimo-terrestre, ver si puede construirlo con materiales más resistentes para reabrirlo de nuevo.





David Rodríguez recuerda que habían cerrado a las seis de la tarde del domingo tras marcharse los últimos comensales, y que tenía previsto regresar ayer a abrir al público un día más, pero tuvo que volver antes de tiempo, al declararse ese incendio poco antes de las cinco de la madrugada de ayer, después de que un particular avisase al 112 al ver salir fuego por el tejado. Por razones que serán investigadas, aunque inicialmente se apunta a que pudo tener un origen fortuito, se inició el fuego que ocasionó cuantiosos daños materiales, pero afortunadamente no hubo que lamentar víctimas personales.





Estuvieron tratando de contactar al dueño durante más de una hora, pero tenía el teléfono móvil en el modo “no molestar”, pero al final lo localizaron a través de su pareja, por lo que acudió hasta el lugar del incendio, pero ante sus ojos ya no había nada en pie. Los Bomberos de Boiro y Ribeira, que se encargaron de la extinción junto a Protección Civil, pudieron acceder al interior del restaurante y comprobaron que el incendio estaba muy generalizado, pero la mayor carga de calor se registraba en la zona de la cocina, junto un almacén y detrás de la pared de la barra.





Después de más de dos horas y media trabajando en la zona, en las que el fuerte viento no hizo más que avivar las llamas y dificultar la el apagado del incendio, e incluso colapsó el tejado, los equipos de extinción dieron por controlado el fuego, pero aún seguía humeando y había bastante temperatura, por lo que los profesionales de Boiro continuaron trabajando desde las nueve de la mañana en solitario -no fue necesario que sus compañeros de Ribeira regresasen tras el cambio de turno- en labores para refrescar los puntos calientes, dándose por extinguido a las 13.25 horas tras consumir unos 50.000 litros de agua. A partir de ese momento, entre los escombros se podía ver vapor de agua, lo que muchos llegaron a confundir con humo. Los Bomberos boirenses regresaron a lo largo del resto de la jornada al lugar varias veces para comprobar que no se reavivaba el fuego, algo que entendían que no sucedería tras enfriar bien la zona y por el hecho de que al llover ayudó a enfriar la zona afectada.