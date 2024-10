Los propietarios de las fincas de A Pobra afectadas por el futuro polígono industrial de Ribeira están dispuestas a llegar a acuerdo

A finales de la semana pasada el primer teniente de alcalde de Ribeira y portavoz del grupo municipal del Partido Barbanza Independiente (PBBI), Vicente Mariño de Bricio, reclamase el “apoyo económico imprescindible” de la Xunta de Galicia para la consecución del nuevo polígono industrial de Pedras Vermellas “que no suponga dejar al Concello en una situación económicamente insostenible, pues sin la implicación de la Xunta difícilmente podrá salir adelante ese proyecto”. Ayer, en relación con esa importante infraestructura, tuvo lugar una reunión para avanzar en los trámites para materializar dicha construcción, y fue con los propietarios de as parcelas ubicadas en la vecina localidad de A Pobra que afectadas por ese proyecto.



A la misma acudieron, además de los dueños de los terrenos, la concejala de Facenda, Herminia Pouso; el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez; el asesor jurídico de Urbanismo municipal, José Martínez de Llano, y técnicos de la Diputación de A Coruña. La finalidad de ese encuentro fue ver sobre el terreno como será la afección de esas parcelas para intentar llegar a un acuerdo amistoso de adquisición de las mismas para evitar la fase de expropiación. Pouso Maneiro incidió en la idea de que resulta “necesario” que tengan comprado todo “para seguir dando pasos adiante no desenvolvemento deste polígono”, y añadió que los dueños de los terrenos manifestaron buena voluntad de hallar una solución para alcanzar un punto de entendimiento “que propicie un acordo para seguir avanzando no proxecto de desenvolvemento do polígono industrial”, señaló.