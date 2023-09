Propondrán para sanción a un joven que provocó un altercado dentro del Hospital do Barbanza

La Policía Local de Ribeira propondrá para sanción a un vecino de la localidad de Ames de 22 años, cuya identidad responde a las iniciales R.P.G., por una infracción grave recogida en el apartado 3 del artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2015, de Seguridad Ciudadana. En el mismo se especifica que se sancionará por “causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores o neumáticos u otros ojetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana”.



En su caso, los hechos que se le atribuyen se registraron en torno a las doce y media del mediodía de ayer, cuando desde el Hospital do Barbanza avisaron de que se estaba registrando un altercado debido a que había un paciente que estaba teniendo un comportamiento agresivo en la tercera planta, donde se ubican las habitaciones en las que están ingresados los enfermos. Desde la comisaría ribeirense, que había recibido ese aviso, no pudieron desplazar a sus patrullas de seguridad ciudadana ya que estaban ocupadas con otro servicio, por lo que requirieron la intervención de la Policía Local. Los agentes municipales acudieron de inmediato al lugar de los hechos y una vez allí trataron de averiguar lo que había sucedido. Según parecer, R.P.G., que tenía un brazo escayolado, como consecuencia de las heridas que sufrió en la tarde del jueves en un accidente consistente en una salida de vía con vueltas de campana de su Skoda Fabia en la AG-11, pretendía que le dieran el alta voluntaria para irse a su casa, pero no lo conseguía.



Debido a que estaba disconforme con esa decisión fue cuando, según se recoge en el informe policial, comenzó a agredir verbalmente al personal hospitalario y físicamente a algunos usuarios y acompañantes de otros pacientes del complejo asistencial situado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, que habían salido al pasillo para interesarse por lo que estaba pasando. Fue entonces cuando, en un primer momento, acudieron los servicios de seguridad del propio hospital, que no lograron calmar al paciente, por lo que se reclamó la presencia de agentes de la fuerzas y cuerpos de seguridad. Transcurrida media hora del inicio del altercado, R.P.G. se tranquilizó y firmó el alta voluntaria, y su estancia en el hospital barbanzano sólo estaba pendiente de que acudieran a buscarlo.