Proponen convocar el Consello Local de Pesca de Ribeira para apoyar la vigilancia sobre el furtivismo

El grupo municipal del Partido Popular de Ribeira solicitará la convocatoria del Consello Local de Pesca para abordar temas de vital importancia para el sector del mar, como son el apoyo a la vigilancia del furtivismo y posibles medidas de disuasión para mitigar las prácticas irregulares en las zonas de influencia de las cofradías de Ribeira, Palmeira y Carreira-Aguiño. Su portavoz municipal, Mariola Sampedro, acompañada de Manuel Ángel Reiriz, miembro de la ejecutiva local, se reunió con los patrones mayores de esos tres pósitos, José Antonio Pérez, Miguel Franco y José Antonio Santamaría, que compartieron con los populares sus inquietudes y propuestas, que consideran de interés para llevar a cabo desde la iniciativa local.



Desde las filas del PP indican que en ese órgano se pueden tratar todos los asuntos de interés y tener información de las líneas de trabajo que lleva a cabo la Concellería do Mar, y recuerdan que desde el inicio del mandato “convocouse este órgano dúas veces e unha delas foi única e exclusivamente pola chegada dos pellets plásticos”. Y añadieron que al existir un departamento exclusivamente dedicado a esta materia “debe ser un foro no que se dialoguen, se debatan e se coñezan as iniciativas que se van a levar a cabo para o sector”.



De espaldas al sector

En la reunión con los patrones mayores, Sampedro les informó de una iniciativa del Ejecutivo local para el pleno y que fue “redactada de costas ao sector, incluso prantexando nun dos puntos a instalación dunha hatchery na zona de influencia e competencia da confraría aguiñense”. La portavoz popular mostró su apoyo al sector apostando por el diálogo con sus representantes para lograr la mejor de las soluciones a cualquier problema que puedan aparecer y sean susceptibles de impulsarse desde el ámbito municipal. El PP trató directamente las posibilidades de conseguir semilla para realizar las siembras y llevar a cabo la regeneración de bancos radicados en el municipio y recordó que “unha vez máis as promesas do tripartito son fume”, haciendo referencia a la promesa realizada en 2022 de destinar 180.000 euros a la compra de semilla para repartir entre esos pósitos”. Y recalcó que “nada se volveu a saber desa promesa”.



Por último, no se descartó la acción de colaborar con la Administración autonómica para llevar a cabo más iniciativas conjuntas a través de las líneas de ayudas y de los proyectos que se impulsan entre el sector pesquero y marisquero y los organismos científicos que es donde radican las posibles soluciones ante las adversidades derivadas de agentes externos, como pode ser o cambio climático.