Las prospecciones arqueológicas realizadas esta semana en la Corte do Santo sacan a la luz parte del pasado de A Pobra

Las prospecciones arqueológicas realizadas en Corte do Santo durante una semana de trabajo sobre el terreno, en plena Sierra de O Barbanza, en un meandro del río Pedras, ya remataron. Además de la parte de una estructura de grandes dimensiones con muros graníticos de 90 centímetros de grosor y varios metros de largo, un equipo arqueológico conformado por el Laboratorio de Arqueología Medieval de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que estuvo realizando un sondeo valorativo en el área mediante una excavación, halló trozos de cerámica y losa, llamando la atención esta última, pues esa piedra no es propia de esas latitudes. tal y como indicó Mario Ramos. Este investigador señaló que la comunidad que habitaba esta zona se marchó a conciencia, no de manera fortuita, debido a la escasez de vestigios materiales: "colleron todo o que tiñan e marcharon". Asimismo, destacó que "este sitio é máis complexo do que parece", porque la gente allí instalada tenía nociones básicas de cantería y construcción y tampoco se descarta la existencia de una pequeña presa en el río para la captación de agua dulce o truchas

Ramón capitaneó esta intervención, que estuvo promovida por la Concellería de Patrimonio de A Pobra, en coordinación con la USC, y que contó con la colaboración de la empresa Tempos Arqueólogos y con financiación municipal y a través del proyecto Ecoloc dirigido por el profesor de la universidad compostelana José Carlos Sánchez Pardo, con fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Una de las principales conclusiones de estas prospecciones fue que la hipótesis inicial de la existencia de un posible eremitorio datado de entre finales de la Alta Edad Media y la plena Edad Media, pero ahora se abren otras líneas, como algún vínculo con la ganadería en tiempos remotos. Igualmente, también hay que evaluar la relación de la construcción con su paisaje más inmediata, pero habrá que esperar a conocer los resultados de las pruebas para conocer más en detalle sobre este característico yacimiento y establecerlo correctamente en la línea cronológica. Los datos se revelarán a finales de septiembre en una nueva edición de las jornadas de divulgación histórica y patrimonial "A Pobra do Caramiñal no Tempo", pero la gente ya tuvo ocasión de conocer las tareas en enta parte de la sierra en formato de visita guiada en la tarde del pasado jueves. Según avanzó el alcalde y titular de la delegación municipal de Patrimonio, José Carlos Vidal, no se descarta emprender una segunda campaña arqueológica para descubrir los secretos que esconde este lugar, pues esta primera fase reveló "uns resultados moi interesantes, moi ilusionantes". "Na Pobra do Caramiñal estamos comprometidos co coidado, investigación e divulgación do noso patrimonio material e inmaterial. Este tipo de accións contribúen a enriquece-lo coñecemento sobre o noso pasado", remarcó el primer edil. El mandatario también hizo hincapié en que se están dando importantes avances en materia patrimonial, promoviendo por primera vez en el ámbito municipal prospecciones de estas características en la localidad y también adquiriendo bienes. En este sentido, recordó que la Administración local incorporó a principios de este año la Casa da Cadea al catálogo de patrimonio público y, actualmente, desveló que actualmente se están dando importantes avances para la adquisición de la finca del Castro da Croa.