El psicólogo Javier Pérez Aznar advierte en Ribeira que no existe el acoso escolar si no hay público

Javier Pérez Aznar, uno de los psicólogos de mayor prestigio en España en materia de acoso escolar, destacó ayer que el problema en ese tipo de situaciones no es entre una persona que ataca y una que lo sufre, sino que es un sistema “porque el acosador no ataca si no hay público”. Así se lo dio a conocer a los escolares de 5º y 6º de Primaria del CEIPP O Grupo que asistieron de manera presencial a la amena charla que ofreció en el auditorio de Ribeira y al resto de alumnos de centros educativos de la capital barbanzana que lo siguieron por streaming. De igual modo, les ayudó a identificar lo que es bullying, para lo que precisó que se deben dar cuatro condiciones: maltrato, repetición en el tiempo, intención de hacer daño y abuso de poder o desequilibrio de fuerzas.



Pérez Aznar les dijo que es importante que tomen conciencia de la función que tiene cada uno en un caso de abuso escolar, ya sean los que lo cometen, los que lo sufren o los que se ríen o callan, y que a partir de ahí deben tomar compromiso de donde quieren estar, y que de ahí viene el cambio que se trata de promover para erradicar ese problema. “Si nadie se ríe ni se calla, el acoso desaparece. El acosador no es un psicópata ni una persona poseída por el diablo, sino que es alguien al que le va bien acosar porque le hace popular, le tienen miedo y se ríen con él. Si todo eso desaparece, desaparece el acoso”, dijo. Pérez añadió que “nunca vamos contra el acosador, sino contra lo que hace, pues es un niño equivocado que queremos que deje de hacer daño a los demás, por su propio bien, de sus compañeros y de las víctimas. El acosador sale ganando también al no haber bullying, pues es muy duro ser malote”. Tras esas palabras, les preguntó a los escolares cuántos sufrieron acoso y varios levantaron la mano, pero ninguno la izó cuando la pregunta fue cuántos cometieron bullying.



Este psicólogo les habló del caso de Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto que sufrió bullying cuando tenía 11 años, que previamente estuvieron analizando los alumnos del colegio O Grupo y le mandaron mensajes, como que “eu creo que fuches moi valente porque tiñas a opción de renderte e seguiches adiante”. También le formularon varias preguntas, que él les respondió en un video grabado que se emitió durante la charla. “Iñaki estuvo a punto de hacer tonterías con su vida al sufrir acoso intenso. Lo pasó muy mal y ahora es un gran luchador, una persona incansable para ayudar a los chicos a que no sufran acoso escolar”. El propio Zubizarreta, que recordó que el acoso no era sólo dentro de las aulas sino en la calle, expresó su agradecimiento a los dos alumnos de Bachillerato que le ayudaron “y que me pudieron salvar la vida”, pues en aquel momento se había arrimado a un acantilado en Getxo y decidió no tirarse. Javier Pérez indicó que es muy difícil salir del acoso si se está solo, de ahí la importancia de como reaccionen los espectadores.



Por la tarde, el público fue otro. A los profesores les habló de la importancia de la detección, intervención y prevención para evitarlo con el emponderamiento de los chiquillos, al igual que hizo con los padres, a los que les hizo recomendaciones sobre qué hacer cuándo hay acoso, pues nadie está preparado para que un hijo lo sufra.