El PSOE de Boiro apuesta por el continuismo en los puestos altos de la candidatura

Los socialistas de Boiro, con José Ramón Romero, "Martiño", a la cabeza, concurrirán a las elecciones municipales de mayo con una lista continuista en la zona alta, que contará con Luis Ruiz (2), María Outeiral (3), Marcos Fajardo (4) y Raúl Treus (6). El actual alcalde defiende que "os catro mostraron durante estes catro anos con traballo o seu compromiso e a súa dedicación por Boiro e os boirenses e seguirán formando parte do meu equipo a partir de maio".

De Ruiz, que en este mandato ejerció como teniente de alcalde y estuvo al frente de las áreas de Urbanismo e Obras y de Facenda, Martiño puso en valor que "logrou o desbloqueo das licencias urbanísticas, que tiñan un retraso de máis de dous anos, e a redución da débeda viva do concello en 1.500.000 euros, pasando de 5.500.000 euros a 4.097.965 euros nestes catro anos".

Asimismo, los socialistas subrayan que la delegada de las Concellerías de Cultura, Educación e Persoal, María Outeiral, ofreció actividades para todos los públicos y en todas las parroquias, reactivó el Consello Escolar Municipal y logró la estabilización de empleo con la que se van a consolidar a 111 trabajadores municipales.

Sobre el edil de Comercio e Servizos, Marcos Fajardo, la agrupación lo destaca como el principal interlocutor entre la administración y las parroquias y a Raúl Treus, actual concejal de Medio Ambiente e Servizos Sociais, la redacción del primer Plan Forestal frente a futuros incendios.

Martiño defiende así un balance positivo en este mandato y asegura que "os cinco fixemos un gran equipo e non me imaxino o traballo diario no Concello sen eles. Todos demostraron a súa valía ao fronte das distintas áreas e estou seguro que van a seguir facendo un gran traballo coas novas persoas que se sumarán ao equipo", concluye.