El PSOE de Boiro lleva a Pleno una moción para exigir a la Xunta aumentar la financiación del SAF

Los socialistas de Boiro presentaron una moción para su debate en el Pleno ordinario de este jueves en la que demandan a la Xunta de Galicia aumentar la financiación económica del servicio de Axuda no Fogar, así como mejorar los servicios para reducir las listas de espera en valoraciones.



Según señala el PSOE boirense, el SAF “estase a converter nunha pesada carga para os Concellos pois a Xunta limítase a anunciar autorizacións no número de horas que pode prestar cada Concello pero son as administracións locais as que seguen a asumir o custe do servizo. A Xunta mantén conxelados os prezos de módulo/hora e son os Concellos os que licitan e adxudican un servizo que se encarece ano tras ano”.



Explican que “o custe dunha hora do servizo está entre os 22 e 24 euros, dos que a Xunta, contando coas achegas autonómicas que lle fai o Estado, achega 12 euros, sendo os Concellos e as persoas usuarias as que asumen o restante cos seus propios fondos. Isto súmase a que o SAF é un servizo cada vez máis demandado debido ao envellecemento da poboación, supoñendo xa para moitos Concellos un gasto superior ao da limpeza viaria ou recollida de lixo”.



“É a Xunta de Galicia a que ten as competencias so Servizo de Axuda no Fogar e, polo tanto, asumir o custo derivado da redución do copagamento, aumentar o financiamento ao SAF, dotar dos medios e recursos necesarios para reducir as listas de agarda en valoración de dependencia e exercer como mediadora nas negociacións para tratar de alcanzar un acordo de convenio colectivo co sector”, exigen los socialistas en la moción.



En el Pleno también irá como primer punto del orden del día la aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Demarcación de Costas de Galicia de los terrenos de titularidad municipal para la ejecución del proyecto de mantenimiento y consolidación de la senda litoral en la playa de Ladeira do Chazo.