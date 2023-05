El PSOE de Boiro traslada al delegado del Gobierno la necesidad de suelo industrial para O Barbanza

El delegado del Gobierno en Galicia, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, realizó este miércoles una visita Boiro para arropar al mandatario local y candidato a la Alcaldía, José Ramón Romero, y tuvo la oportunidad de desgranar las principales líneas del programa electoral, así como de los fondos Next Generation del Estado. José Ramón Romero y el secretario xeral de los socialistas boirenses, Luis Ruiz, presentaron ante Gómez Besteiro y la militancia y simpatizantes del partido del puño y la rosa las principales medidas que están anunciando para gaanarse la confianza de los ciudadanos de cara a la cita con las urnas de este do mingo. "Trátase dun programa ambicioso e realista, que xorde das necesidades da veciñanza e do propio municipio para seguir medrando”, afirmó el alcaldable.

Los socialistas le trasladaron al delegado del Gobierno en Galicia la necesidad de dotar a Boiro y a la comarca de nuevo terreno industrial. "Temos un problema ao que hai que poñerlle solución, non pode ser que en toda a comarca non quede un metro cadrado de chan industrial. As nosas empresas non teñen oportunidade de crecemento e iso vai acabar por afectar directamente á nosa economía”, incidió Romero. Por ese motivo, uno de los pilares del programa del PSOE de Boiro para los próximos cuatro años será la generación de empleo en la localidad, como también se indicó que lo será la consecución de nuevos fondos provenientes de otras administraciones, como es el caso de los fondos Next Generation.

En una visita a la zona de A Cachada, desde la formación del PSOE local le transmitieron a Gómez Besteiro su agradecimiento por poner a disposición fondos que "a Concellos como Boiro nos dan un gran impulso xa que cos nosos fondos non poderíamos levar a actuacións como a modernización do mercado municipal ou a rehabilitación e ampliación da casa de cultura".