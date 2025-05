El PSOE critica al gobierno por excluir la sede de Asados y perjudicar a familias rurales

El PSOE de Rianxo critica la decisión del gobierno local y del Partido Popular de eliminar la sede del CEIP Ana María Diéguez de Asados del campamento municipal de verano.



Los socialistas creen que esta decisión afecta negativamente a las familias del ámbito rural, que ahora se ven obligadas a asumir largos desplazamientos, costos adicionales de transporte, e incertidumbre sobre servicios como el “Plan Madruga”. “Trátase dun novo golpe aos servizos no rural, executado con opacidade, sen diálogo coas familias nin cos grupos da corporación, e xustificado con mentiras”, explican.



Además consideran que esta eliminación rompe un modelo de conciliación que funcionaba bien y permitía el acceso equitativo al servicio, “sen ter que asumir desprazamentos de máis de 40 minutos entre esperas, desprazamento a paradas, e viaxe as sedes marcadas”, añaden.



Explican que el argumento que defiende el Concello, liderado por Julián Bustelo, es que no sería posible la utilización de este centro porque ya no estarían en tiempo para solicitarlo y, por otra parte, los costes serían elevados.



Por su parte, los socialistas creen que “a realidade é que o Concello decidiu rebaixar o prezo do campamento en 15 euros respecto ao ano pasado, polo que carece de lóxica que agora se elimine unha sede cunha demanda consolidada, exculpándose no aspecto económico”, y añaden “non damos crédito ó afán deste Goberno que non defende os servizos esenciais para as familias”.



También critican al PP por ser cómplice de este recorte, pues forma parte de la Xunta de Goberno Local por primera vez y participó en la decisión.



Señalan además que esta medida incumple la licitación vigente del servicio de campamento, que establecía tres sedes, incluida la de Asados, con un total de 195 plazas, y modificar este modelo sin adaptar legalmente el contrato sería una irresponsabilidad.



El PSOE considera que esta decisión muestra falta de planificación y sensibilidad social y exige que se rectifique.