El PSOE denuncia deficiencias en las instalaciones y la falta de profesionales en el Hospital do Barbanza

El PSOE demandó esta mañana mejoras en la Sanidad Pública en el Hospital do Barbanza y en los centros de salud de la comarca. La candidata número 7 de los socialista gallegos por la provincia de A Coruña, María Outeiral, y el portavoz del partido del puño y la rosa en la corporación municipal de Ribeira, Francisco Suárez-Puerta, trasladaron públicamente sus denuncias respecto a esas instalaciones y las propuestas que se contemplan en el programa de la formación liderada por José Ramón Gómez Besteiro. “O Hospital do Barbanza conta con numerosas deficiencias tanto na súa estrutura como na falta de profesionais en determinadas áreas”, afirmó el edil ribeirense, quein precisó que hay áreas del complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia de Oleiros, que no cuentan con el personal, siendo necesario que los pacientes tengan que desplazarse a otros hospitales para ser atendidos. “Non é admisible que unha persoa teña que agardar máis de 40 días para ter unha cita cun especialista”, añadió.

Desde las filas socialistas indicaron que se viene denunciando dede hace tiempo "a situación da sanidade pública e o domingo quedou demostrado na manifestación en Santiago". María Outeiral declaró que "no Barbanza temos o peor hospital comarcal en canto a listas de espera, segundo os datos oficiais da propia Consellería de Sanidade, e non é admisible que a veciñanza da comarca teñamos que esperar máis que ninguén para ser atendidos e ter un diagnóstico”, indicó la candidata número 7. “O PSOE con Besteiro ao fronte aposta por unha Sanidade Pública de calidade e cunha xestión eficiente que permita baixar as listas de agarda”, puntualizó Outeiral, quien también puso el foco en la Atención Primaria: “En concellos como Boiro temos máis de 4.000 persoas sen un médico asignado e vémonos obrigados a esperar máis de dúas semanas para ser atendidos polo noso médico de cabeceira”. “Os galegos merecemos unha Sanidade Pública de calidade e iso so vai ser posible se o vindeiro 18 de febreiro hai cambio na Xunta de Galicia e Besteiro é o novo presidente”, concluyó.