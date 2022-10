El PSOE denuncia que la Xunta discrimina en su presupuesto a municipios de O Barbanza no gobernados por el PP

Los socialistas de O Barbanza y de localidades de su entorno denunciaron "o nulo compromiso do orzamento da Xunta na comarca" tras reunirse para analizar ese documento económico para 2023. "O Goberno de Alfonso Rueda benefíciase da súa maioría absoluta para repartir o orzamento de forma partidista., e os concellos gobernados polo Partido Popular saen máis beneficiados que aqueles gobernados por outros partidos, un feito escandaloso e intolerable", criticó Luis Ruiz, coordinador comarcal del PSOE en la zona. En este sentido, detalló que en los municipios gobernados por el PP la inversión será de 158 euros por habitante, frente a los 28 euros por habitante que le corresponderán a las localidades en donde mandan otros partidos políticos.





Ruiz Laíño contrapone esta política, "xa iniciada por Feijoo -dijo- e agora continuada por Alfonso Rueda", con el reparto de fondos de la Diputación Provincial de A Coruña: "O goberno de Valentín González Formoso reparte equitativamente os fondos entre os municipios, porén, o Partido Popular discrimina á cidadanía das localidades nas que non goberna", lamentó el coordinador comarcal. No obstante, precisó que pese a que la Xunta no invierte la misma cantidad en los habitantes de los diferentes ayuntamiento, "esta discriminación non se repite á hora de pedir o voto, recadar impostos ou cobrar as taxas. Para iso toda a cidadanía si é igual, pero para repartir o orzamento non", finalizó.





En esta reunión también participaron las diputadas Begoña Rodríguez y Noa Díaz, denunciando esta última "a falta de compromiso co desenvolvemento da comarca en todos os ámbitos”. La parlamentaria socialista señaló que, a excepción de obras de saneamiento en localidades puntuales y concretamente gobernadas por el PP y contadas obras de Portos de Galicia, "non hai obras nas que a Xunta asuma as súas competencias en materia sanitaria, política social ou educativa". Por ello, Díaz anunció que esta falta de compromiso "exporase nas emendas que presentarán os socialistas ás contas da Xunta".