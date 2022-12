El PSOE exige a la Xunta que resuelva los problemas que sufren los vecinos de Rianxo en la línea de autobús Ribeira-Santiago

Noa Díaz, parlamentaria del PSOE, exige a la Xunta que resuelva las incidencias en la línea de autobús Ribeira-Santiago para garantizar el cumplimiento de horarios, frecuencias y medidas de seguridad mínimas contratadas para el servicio. La diputada presentó una batería de iniciativas en el Pazo do Hórreo tras constatar la “situación insostible” que denuncian usuarios a su paso por Rianxo con un “rosario de irregularidades, dende buses que non chegan nunca á parada, incumprimentos dos horarios, liñas eliminadas sen aviso e vehículos que non recollen a viaxeiros ao ir completos”. La responsable socialista añade que a ello se suman “o pésimo estado da flota de vehículos, humidades e pingueiras no interior, asentos rotos e sen ancorar, motores que fumean, ruídos insoportables, parabrisas agretados, portas que non pechan, ausencia de martelo de emerxencia ou condutores co cinto de seguridade trabado”. Por ello, sostiene que urge una solución al grave problema del transporte interurbano, que también afecta a la seguridad del servicio, “incumprindo o regulamento europeo sobre os dereitos dos viaxeiros de autobús e autocar”. Exige a la Xunta que asuma sus responsabilidades y sea diligente en reclamar a la concesionaria que cumpla el contrato. Además, Díaz le reclama a la Xunta que ponga a disposición de la ciudadanía, en un lugar accesible de la web www.bus.gal un formulario para que los usuarios puedan comunicar las incidencias de unmodo rápido y sencillo.