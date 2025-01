El PSOE reprocha al Gobierno de Rianxo que el 2024 fue un año de retroceso y abandono institucional

El portavoz del PSOE rianxeiro, Óscar Rial, declaró ayer que el 2024 se cerró como “un ano para esquecer en Rianxo”, al indicar que estuvo marcado por la “maior perda de poboación da última década”, cifrando el descenso acumulado en el 0,98%. A su juicio, este dato refleja “non só o envellecemento da poboación e a busca de oportunidades laborais fora de Rianxo, senón tamén a inacción do goberno liderado por Julián Bustelo, quen prefire maquillar a realidade en lugar de afrontala”. El edil socialista señala que el alcalde, lejos de asumir su responsabilidad al frente del área de Promoción Económica, “esfórzase por convencer aos veciños de que a situación non é tan grave, cando a realidade fala por si soa”. En este sentido, Rial refiere que registró la tasa de paro más alta del último semestre, con el 7,73%, frente al 7,28% de Boiro o el 7,25% de A Pobra. “Estes datos evidencian que mentres outros municipios próximos traballan por mitigar os efectos da crise, Rianxo afúndese na inacción do seu Goberno local”, subrayó.



El partido del puño y la rosa indica que el análisis del desempleo no se puede realizar de forma aislada, e indica que, ante la situación descrita, muchos rianxeiros se ven obligados a trabajar en otros municipios del entorno, y precisa que “isto contribúe aínda máis ao despoboamento, xa que aqueles que atopan emprego fóra optan, en moitos casos, por establecerse definitivamente noutras localidades onde teñen maiores oportunidades e mellores servizos”. El portavoz del PSOE afirma que Bustelo intenta destacar el dato de la relación de parados frente a la población total, pero precisa que, incluso así, Rianxo “sale peor parado”, pues indica que la media anual fue del 3,61%, mientras que A Pobra y Boiro presentan un 3,57% y 3,51%, respectivamente. “Isto confirma que as políticas económicas de Bustelo son un absoluto fracaso, deixando ao municipio á deriva”, dijo. Para los socialistas, estos datos son alarmantes y requieren un cambio urgente.



Realidad paralela

Y añade que la situación comercial es “grave”, pues Rianxo es la localidad que menos comercio genera, que no avanza en nuevo suelo industrial, “e á espera de que se implante Stolt Sea Farm, para poder decir que Bustelo xerou emprego”. Rial señala que “querennos facer vivir nunha realidade paralela, basada en fotos e mentiras, que o único que fai e xerar a perda de credibilidade neste alcalde e danando a imaxe de Rianxo”. “Lembramos que os datos non minten e o 2024 foi un ano no que a falta de liderazgo e políticas activas deixaron a Rianxo no furgón de cola da comarca. É hora de pasar das palabras e a propaganda á acción efectiva. Urxe un cambio de rumbo que priorice a creación de emprego, a atracción de investimentos e a mellora das condicións de vida dos rianxeiros”, concluyó.