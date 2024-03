El PSOE de Rianxo considera "insuficientes" las actuaciones acometidas en la escuela infantil para garantizar su seguridad

El grupo municipal del PSOE de Rianxo considera "insuficientes" las actuaciones acometidas en la escuela infantil, por lo que insta al Ayuntamiento a realizar la totalidas de las actuaciones que permitan solventar las deficiencias y de ese modo se pueda garantizar la seguridad. Los socialistas indican que le propusieron al equipo de gobierno la utilización de parte de las inversiones del POS 2024 de la Diputación de A Coruña, en el que dicha Administración local recibió 452.359 euros, a acometer las obras necesarias para solventar los problemas de seguridad que actualmente presenta dicho edificio público. Su portavoz, Óscar Rial, expresó la necesidad de ejecutar con urgencia esas obras ya que, pese a no ser de competencia municipal, "o Concello de Rianxo debe ter a responsabilidade cos seus veciños e garantizar a seguridade das familias, dos menos e de todo o persoal que traballa no centro educativo".

Rial manifestó que sería muy poisitivo que el alcalde se sentase a negociar con el Concorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar una posible remodelación integral del edificio, para solventar las deficiencias estructurales, mejorar los espacios de juego y atender las demandas de la comunidad educativa: equipo directivo y ANPA, "e para iso é necesario dispoñer duns recursos económicos que permitan facer unha negociación favorable, para desatascar este problema de seguridade”, y precisa que de ahí que defienda su propuesta para la utilización de parte de los fondos recibidos de la institución provincial. El concejal rianxeiro del partido del puño y la rosa sostiene que la situación actual de la inversión en escuelas infantiles llegó a un "punto crítico", precisando que "a falta de recursos axeitados para garantir o benestar e a educación dos nosos fillos é un problema que non se pode pasar por alto. Por iso reclamamos urxentemente ao Concello de Rianxo que se comprometa a negociar con dito consorcio para conseguir os fondos necesarios".

Desde las filas socialistas inciden en la idea que las guarderías desempeñan un papel vital en el desarrollo temprano de los niños, proporcionando un ambiente educativo seguro y siendo, al mismo tiempo, un elemento de conciliación familiar importante, mientras los padres trabajan. "Porén, a falta de investimento adecuado provocou unhas malas condicións en moitas destas instalacións, poñendo en risco a calidade da atención que reciben os nosos fillos. Entendemos as limitacións orzamentarias que poden existir no noso Concello, pero a Educación e o coidado dos fillos non se poden sacrificar en aras da austeridade. Por iso instamos ó Concello de Rianxo a priorizar o investimento e a traballar en colaboración con dito consorcio". Para Óscar Rial resulta "fundamental" que se destinen recursos no sólo para mantener en óptimas condiciones las instalaciones existentes, sino también para ampliar la capacidad de las escuelas públicas infantiles y mejorar los programas educativos ofertados. "Só así poderemos garantir un futuro prometedor para as xeracións vindeiras", subrayó el portavoz del grupo municipal del PSOE de Rianxo.