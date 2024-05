El PSOE de Rianxo descarta apoyar una moción de censura y pide al alcalde más diálogo

El PSOE de Rianxo emitió un comunicado en el que asegura que no participará en la cuestión de confianza presentada por el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, tras no prosperar la aprobación de los presupuestos municipales. El portavoz socialista, Óscar Rial, pide al regidor que “priorice o diálogo” y “asuma a súa responsabilidad con seriedade e compromiso” y anuncia que “nunca fomentaremos unha moción de censura, pois cremos na estabilidade e no respeto ás decisións democráticas”.



En cualquier caso, el grupo socialista recuerda al ejecutivo de Rianxo en Común que “cando deciden gobernar en minoría asumen que deben ser dialogantes de verdade, ter esa capacidade de entender que as propostas deben ser acordadas” por lo que se tiene la necesidad “de encontrar puntos común de traballo”. Por ello, los socialistas tienden la mano a Bustelo y aseguran que “a nosa posición sempre foi buscar solucións consensuadas e trabalar de maneira constructiva para o beneficio de toda a veciñanza”.



No obstante, Rial muestra su “reixentamento á actitude do alcalde de Rianxo e esiximos un cambio urxente no seu enfoque de liderado. É o momento de antepoñer o ben común aos intereses persoais e partidarios”, reclama. En esta línea, también reprocha al ejecutivo rianxeiro el incumplimiento de varios puntos del acuerdo alcanzado, que contemplaba una decena de líneas estratégicas de trabajo para abordar de manera conjunta en los próximos meses y que posibilitó la aprobación de las dedicaciones de los miembros del gobierno local.



Sin embargo, en lo concerniente a los presupuestos, el partido señala que los informes de intervención “destacan varios puntos críticos na planificación financieira do concello, o que xerou controversia e preocupacións sobre a viabilidad e sustentabilidade das propostas orzamentarias presentadas”.