El PSOE de Rianxo dimite de la junta de gobierno local e insta al alcalde a sentarse a negociar con todos

El PSOE de Rianxo ha decidido dimitir de la junta de gobierno local e insta al alcalde, Julián Bustelo, a sentarse a negociar con el resto de fuerzas políticas. El portavoz socialista, Óscar Rial, manifestó que ello es consecuencia de la situación vivida en los últimos meses, en que las "informacións de dubidosa veracidade" vertidas desde o grupo de goberno encabezado por Julián Bustelo, y desde su partido político, Rianxo en Común, este grupo Municipal, les ha hecho considera que lo adecuado es “que nos debemos afastar destas situación”. "Decidimos afastarnos desta proposta de cogoberno e descargar a responsabilidade futura en ReC, xa que a forma na que está gobernando non nos representa nin nos identifica con esos procesos.

Desde el partido del puño y la rosa acusan al Ejecutivo local de eliminarles de actos públicos municipales, precisando que les saca literalmente "de las fotos" de los mismos, pero también de no convocarles a reuniones importantes para el beneficio de Rianxo, no informarles de los procesos de los que después se votarán en pleno, como licitaciones o el presupuesto, además de "polo trato á veciñanza, pola atención, respostas e actitudes, xa que non nos representan eses modelos de atención veciñal", y por no dejarles acceder a información, un aspecto que ya fue recriminado y por el que le solicitaron disculpas públicas "xa que vulnera a liberdade da oposición ao acceso a información e saltándose o que expón os artigos 14 e 15 do ROF".

Rial Lago insta al alcalde rianxeiro a que negocie las propuestas mediante una valoración escrita y concreta junto con el resto de grupos políticos, en un acto de transparencia y de participación para poder llegar a acuerdos y cerrar la aprobación de las dedicaciones parciales pendientes. “Rexeitamos calquera comunicación manipulada, co ánimo de xerar opinión negativa e falsa. No pleno ordinario aprobouse o salario, a dedicación exclusiva, que o propio alcalde tiña plantexado na súa proposta remitida a esta agrupación en xullo, polo que é falso que, como afirmou, aprobáronme o salario que quixeron”. declaró el portavoz socialista. Este íúltimo indicó que todos quieren que se resuelva esta cuestión y que así lo manifestaron siempre, pero aclaró que para eso le remitieron a tres cuestiones que considera básica, como que haya una estructura organizativa de calidad, ya que ven como se suprimen áreas tan importantes como Medio Rural, Comunicación, Márketing, Seguridade y otras. También pide que haya una estructura salarial en base a responsabilidades y no en función del número que ocupan en la lista "e de ser así, o número 2 debe ter a responsabilidade máxima, con respecto aos seus compañeiros, pois neste intre a responsabilidade, dende a nosa opinión, recae no seu número 4, Aberto Angueira".

Responsabilidad

En este sentido, Rial Lago especifica que según el ROF, el alcalde "sabe que quen debe aprobar estas dedicacións en base á responsabilidade que teñen as distintas áreas é o pleno". De igual modo, reprocha a Rianxo en Común que decide hacer comparativa salarial con 2019, cuando había un gobierno en mayoría, pero no hacerlo con un gobierno en minoría de 2015 con seis concejales del BNG -uno más de los que tiene ahora ReC- y entonces sólo había una dedicación exclusiva, de 41.000 euros para Adolfo Muiños, y dos dedicaciones parciales de 19.000 euros. "Rianxo en Común propón con cinco representantes, 45.000 euros para Julián, 19.000 euros para el primer y segundo teniente de alcalde y 17.000€ para el cuarto concejal. En este sentido, señaló que el ahorro no lo ven, ya que se pasa de un total de 79.000 euros en 2015 a 100.000 euros en 2023. Aún así, señala que este tercer aspecto "non é determinante para nós, pois queremos que o Concello funcione, e que o faga ben, con criterio".

El grupo municipal del PSOE indica que tenía "a ilusión" de formar parte de un gobierno de coalición, pero que decidió dar un paso al lado "derivado das accións do goberno de Rianxo en Común dos últimos meses, pero sobre todo das últimas semanas, e descargar así en eles a responsabilidade de calquera decisión negociada futura". Rial afirma que el alcalde quiere imponer su criterio "a pesar de saber que necesita o apoio do pleno para facelo, e iso é o que amosaron as eleccións do 28M: que debemos chegar a acordos totais ou parciais", y que eso era justo lo que manifestó Julián Bustelo al decir que, con los resultados en la mano, no tenía duda de que su candidato será investido alcalde “para encabezar un goberno máis forte e estable posible”, y anunció que hablaría con los otros partidos para buscar puntos de encuentro y establecer una dinámica de trabajo y diálogo para el próximo mandato".

Decepción

"Non estamos enfadados, nin molestos, nin moito menos, estamos decepcionados. O noso cometido é sinxelo: queríamos traballar para que Rianxo progresara nun goberno de coalición para darlle a estabilidade necesaria para avanzar de forma urxente nos proxectos nos que Rianxo debe ser pioneira, e vemos que esta liña choca de fronte coa posición actual do Goberno", declaró Óscar Rial. A su juicio, una negociación no sería fructífera "se non hai interese por ambas partes de chegar a un acordo, é dicir, se as dúas partes non están dispostas a conciliar ideas. Se a algunha das partes non lle interesa chegar a ningún tipo de acordo, non servirá de nada". En ese sentido, dijo que el PSOE estaba dispuesto a ceder por segunda vez en su propuesta, tras hacerlo el 13 de julio otorgándole 123.000 euros para que se organizaran "e Bustelo non o quixo alegando que eles son libres de facer a súa propia proposta e renegando a negociar unha semana antes do pleno". Agregó que cuando no sea posible llegar a un acuerdo total, se puede hacer con otros parciales, "pero sería recomendable que cando se chegue a acordos específicos, todas as cláusulas sexan definidas por escrito para evitar problemas e desconfianzas".

Respecto a las palabras que recuerda de Julián Bustelo en las que dijo que "imos ser xenerosos con vós, imos darvos parte de responsabilidade na elaboración do orzamento", Rial declaró que ellos no dan crédito a todo eso ya que subraya que "non tivemos unha proposta firme e escrita nunca". Por último, indica que ReC aplica las estrategias de "manipulación e chantaxe" para generar opinión y presión pública, y agrega que el efecto de las campañas de desprestigio es semejante al del chantaje, "que acaba tendo consecuencias negativas para os dous, xa que nos obriga a facer esforzos comunicativos como o que estamos facendo". El portavoz del grupo municipal del PSOE rianxeiro concluye diciendo que para que una negociación tenga éxito, debe ser un acuerdo satisfactorio para ambas partes, con beneficios para todos.