El PSOE de Rianxo exige soluciones definitivas frente a la precariedad laboral y la mejora del Servizo de Axuda no Fogar

El grupo municipal del PSOE rianxeiro expresó su preocupación por lo que considera falta de medidas contundentes por parte del Gobierno local de Rianxo en Común, liderado por Julián Bustelo, para abordar la "precariedade laboral das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar (SAF)" y mejorar la calidad de la prestación del mismo a los vecinos. Desde las filas socialistas consideran "inaceptable" recurrir a "solucións intermedias" que no abordan de manera efectiva los problemas estructurales que afectan a las trabajadoras y a los usuarios del SAF. "Insistimos en que Rianxo en Común cumpra co seu programa electoral e asuma a súa responsabilidade na xestión directa deste servizo, tal e como expresa no seu programa electoral, cando dí que iniciarán el proceso para que el Ayuntamiento de Rianxo asuma la gestión directa del SAF. Desde el partido del puño y la rosa consideran que, después de un año en el ejecutivo, el grupo municipal de ReC debe marcar los pasos definitivos para solucionar la situación actual "e non utilizar parches que, ademáis, perxudiquen a veciñanza que ainda non ten concedida esta axuda".

Desde el PSdeG-PSOE ven que existen varias alternativas y así se le transladó al equipo de gobierno, incluso una licitación de corta duración para asentar su funcionamiento "sería o correcto para marcar un prego que realmente vele pola mellora do servizo, do mesmo xeito que se fará noutros servizo municipais, máis ReC propón a municipalización como única vía, de igual forma que o propón para o servizo de abastecemento de auga e saneamento". El portavoz de los socialistas rianxeiros, Óscar Rial, insiste en que ReC cumpla su programa de gobierno, que cumpla lo que prometió. "Dende o PSOE de Rianxo cremos firmemente que o catálogo de produtos sociais recentemente publicado polo Goberno local, con catro camas con carro elevador, tres grúas eléctricas e catro asentos xiratorios de baño, debe estar dispoñible para toda a poboación, e non limitarse exclusivamente aos usuarios do SAF, tal como anunciou o alcalde en redes sociais". Según señalan desde la formación progresista, esa restricción dejaría fuera a muchos vecinos que están en trámite de resolución de los informes de dependencia o a la espera de la concesión de horas de servicio. "A exclusión destes cidadáns resulta inxusta e contraria ao principio de igualdade que debe guiar as políticas sociais do municipio", precisó Rial Lago.



Por ello, el PSOE de Rianxo anuncia que defenderá esa posición en la elaboración del reglamento que permitirá avanzar en la gestión de este material, y que será llevado a aprobación por parte de la corporación municipal en el pleno del próximo mes de septiembre. "Subliñamos que os servizos sociais deben estar abertos a toda a poboación de Rianxo, sen distincións que obvien a unha parte importante dos nosos veciños. Limitar estes servizos, ademais de agravar a situación de precariedade que viven as familias que non teñen concedidas horas de atención, parece favorecer a unha empresa que, actualmente, opera cun contrato en condicións insuficientes. Por iso, reiteramos a nosa insistencia en que o Goberno local tome medidas claras e efectivas que beneficien a toda a cidadanía", dijo el portavo del grupo municipal socialista rianxeiro. De igual modo, afirmó que defender el SAF no es establecer un catálogo de productos sociales, sino que sería plantear las medidas concretar y firmes que velarán por la situación laboral de las trabajadoras y también por la mejora del servicio a los vecinos y cambiar la situación contractual con la empresa o asumir el servicio "como prometeu Rianxo en Común", recordó Óscar Rial.