El PSOE de Rianxo reclama al alcalde que dé explicaciones sobre retrasos y deficiencias en obras del POS+

El PSOE de Rianxo demanda explicaciones públicas y detalladas del alcalde, Julián Bustelo, por las “deficiencias” en las obras ejecutadas con fondos que la Diputación de A Coruña le concedió en el POS+. Así lo dio a conocer su portavoz municipal, Óscar Rial, que le pide al regidor que aclare cuestiones sobre la gestión y ejecución de las actuaciones correspondientes a ese plan, precisa que entre los que presentan problemas graves que deben ser aclarados figuran los del saneamiento y abastecimiento en Quintáns. “A pesar do paso dun ano e seis meses dende o seu inicio, e tras múltiples prórrogas, seguen sen rematar”, señaló.



“Outra actuación a destacar é a do asfaltado en Pousada, en O Araño, onde as presións de execución deron lugar a obras sen rematar, causando graves prexuízos aos veciños”, detalla el edil socialista. Añade que también están pendientes de rematar los traballos de mejora de la accesibilidad en el centro cultural de Taragoña. “Porén, un ano despois de que comezasen, seguimos sen ascensor, o que impide que os veciños podan realizar actividades e dificulta a planificación dos actos municipais”, criticó Rial. “Esta situación está a provocar malestar entre a veciñanza, xa que se trata dunha infraestrutura fundamental para a dinamización cultural e social da vila, polo que os socialistas de Rianxo solicitamos unha pronta solución a este problema”, añadió.



Por otro lado, dice que las obras del pabellón de deportes, pese a estar en marcha desde hace un año y cambiarse la cubierta, sigue presentando filtraciones de agua. Esa situación preocupa a los socialistas “polo impacto que as filtracións poden ter no chan de madeira da instalación, valorado en 40.000 euros, e pola posible suspensión de actividades e competicións deportivas”. Por todo ello, desde el PSOE consideran “inaceptable” que obras financiadas con fondos públicos presenten problemas “que se poderían evitar cunha correcta planificación e supervisión e que poderían supoñer un sobrecuste económico para o Concello”. Además, le insta a informar del estado actual de las obras y el impacto económico que tendrán las reparaciones necesarias.