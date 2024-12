El PSOE de Rianxo tilda de “feito sen precedentes” que el Gobierno local no presentase aún la cuenta general

El PSOE de Rianxo reclama la presentación de la cuenta general de 2023 por considerar que es una oportunidad para evaluar los logros y planificar con rigor futuros presupuestos, además de ser un requisito normativo, que fijó como fecha límite para su presentación el 15 de octubre. “Este documento permitirá reforzar a confianza da cidadanía e garantir unha xestión acorde coas necesidades do municipio”, dijo su portavoz, Óscar Rial. Por ello, traslada su preocupación ante “un feito sen precedentes” en la historia reciente del Concello, al no presentarse dicha cuenta general en el plazo establecido, “e coa perspectiva de que non se aprobará de forma definitiva antes de acabar o 2024”. Y expresa sus dudas respecto a si es posible haber aprobado el presupuesto de este año sin tener como base las cuentas de 2023.

"Este feito pon de manifestó a recente decisión de ter que suplementar o orzamento de 2024 con 450.000 euros para poder acometer pagos que no orzamento non estaban contemplados , unha proposta apoiada polo Partido Popular de Rianxo. Esta situación non só xera unha grave falta de transparencia, expresando deste xeita unha falta de rigor na xestión municipal por parte de Rianxo en Común, e co apoio do PP local", manifestó Rial en un comunicado. Por ello, señala que los socialistas continuarán trabajando "co obxectivo de que Rianxo conte cunha planificación económica sólida, cunhas finanzas saneadas e cunha atención prioritaria aos servizos públicos. Estamos convencidos de que, mediante o diálogo e a colaboración, é posible seguir avanzando para acadar un concello máis transparente, eficiente e ao servizo da súa veciñanza".

En este sentido, Óscar Rial señaló que el grupo municipal socialista de Rianxo quiere trasladar a los vecinos su "satisfacción por ter desempeñado un papel clave no último ano, permitindo que o Concello avanzase cara ao saneamento das súas contas. Non houbo prpoosta máxica, senon o destino de diferentes situacións ao gasto corrente (POS Adicional 2023, remanentes de tesourería de 2022 y 2023). Grazas á nosa colaboración e sentido de responsabilidade, foi posible destinar unha cantidade próxima aos 2,2 millóns de euros a gasto corrente, atendendo as necesidades da veciñanza". Y agregó que el "esforzo colectivo", en el que asegura que el partido del puño y la rosa jugó un papel importante, "onde o 59,2% das facturas aboadas correspondían ao período comprendido entre setembro e decembro de 2023, xa baixo o actual goberno municipal de Julián Bustelo. Con esta acción, asegurouse o pago de servizos imprescindibles e reforzouse a estabilidade económica do concello nun momento clave para o seu desenvolvemento", precisó el líder socialista.

Y recordó que a lo largo de este último año, el objetivo de los socialistas de Rianxo fue garantizar la viabilidad de las cuentas municipales, precisando que siempre lo hicieron poniendo por delante los intereses de los vecinos de Rianxo. "As nosas iniciativas e posicións construtivas contribuíron a

estabilizar as finanzas municipais, facilitar solucións para atender gastos prioritarios, impulsar unha xestión transparente e eficaz, asegurando que os recursos públicos sexan empregados de forma eficiente, e dar apoio ás necesidades urxentes do día a día desde os servizos básicos ata o mantemento de proxectos clave", indicó Rial. Por último, declaró que de cara al futuro, los objetivos pasarán por una planificación y rendición de cuentas, pues "entendemos que, para seguir avanzando, é fundamental que as contas xerais reflictan de forma clara e actualizada a realidade económica do Concello. Desde o PSOE de Rianxo, reafirmamos o noso compromiso coa transparencia e a responsabilidade institucional, apostando por unha xestión que priorice a planificación e o cumprimento dos prazos legais", concluyó.