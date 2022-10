El pueblo de Ribeira camina con mucha esperanza contra el cáncer

Ribeira se puso ayer, una vez más, en marcha en contra del cáncer en la I Andaina Solidaria organizada en tiempo récord por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer a beneficio de la delegación provincial de dicha entidad, enviando un mensaje de esperanza como el que transmitieron las camisetas verdes de los participantes. Durante una semana se inscribieron alrededor de 700 personas tanto de manera presencial, en su gran mayoría, como vía online, especialmente en el último día y medio, pues se anotaron cerca de 450. El objetivo que se perseguía era recaudar fondos para contribuir a la labor de investigación en la lucha contra esta enfermedad y se lograron cerca de 8.000 euros, después de que se superasen los 6.000 en inscripciones y 1.600 por la venta de merchandising, ya fuesen camisetas, mochilas o chuvasqueros. Estos últimos tuvieron gran demanda debido a la lluvia caída durante el día, acabándose el stock, lo que evidencia que de tener más se habrían vendido y los beneficios serían mayores.





Aunque durante la caminata no llovió de forma importante, fue el líquido elemento el que provocó que algunos de los inscritos se echasen atrás, aunque otros se apuntaron únicamente para hacer un donativo, pese a que no tenían intención de participar. También provocó se hicieran cambios en el recorrido de cinco kilómetros inicialmente previstos, y al final fueron poco más de tres, pues se decidió no pasar por el paseo marítimo entre O Touro y A Ameixida debido a que el agua lo dejó muy resbaladizo en las pasarelas de madera, por lo que los alrededor de 400 participantes en la andaina dieron la vuelta bastante poco después del chiringuito de Pedra Pateira, para dirigirse hacia el parque García Bayón y regresar por la Rúa de Galicia hasta la Praza do Concello, que había sido el punto de partida.





Homenaje

En los soportales del consistorio tuvo lugar un homenaje a Suso Pérez González, que se vio afectado por un cáncer de mama y que superó “grazasao cariño e arroupamento que nos destes no traxecto da enfermidade, axudándonos a coller aire”, les dijo a los participantes en la caminata. A todos ellos y a los vecinos en general les pidió que de vez en cuando se pongan delante de un espejo , “que vos toquedes o vosocorpo e, se vedes ounotades algo raro, llelodigadesao médico de cabeceira, pois é moi importante collelo con tempo. Eutivenmoitasorte”. La presidenta de la junta local de la AECC de Ribeira, María José Carreira, indicó que el caso de este vecino de Carreira fue “inédito” y complicado de diagnosticar, “pois é difícil pensar que os homesteñan cancro de mama”.





Además de voluntarios y directivas, que trabajaron duro para que todo lo que dependía de ellos funcionase a la perfección, hubo otras entidades que sumaron esfuerzos contra el cáncer. El Club Kenpo Kárate Ribeira trasladó, debido a la lluvia, su masterclass al polideportivo de A Fieiteira, donde se dieron cita 50 alumnos, que siguieron las instrucciones de los monitores Iago Lijó, Jesús Santamaría, Abel Rey, Germán Rodríguez, Christian Vidal y José Cardalda. Treinta alumnos de la escuela de baile El Tomasón, liderada por Orlando González, participaron en una masterclass y exhibición de bailes latinos, alternando la Praza do Concello con sus soportales en función de la intensidad de la lluvia.









