Raquel Suárez se presenta de candidata del BNG por la "preocupación, cariño y compromiso" que siente por Boiro

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, asistió esta mañana a la presentación de Raquel Suárez como candidata de la formación frentista a la Alcaldía de Boiro, describiéndola como “unha muller con moita capacidade, enorme compromiso, coñecedora dos problemas deste concello e de como darlles solución porque ten este concello na súa cabeza e no seu corazón”. La líder de los nacionalistas gallegos ensalzó el proyecto del Bloque para el municipio barbanzano “que pon ás persoas no centro, cun urbanismo sustentable e que aposta polos sectores produtivos estratéxicos, como o complexo mar-industria”, al que sumó el objetivo de lograr un municipio cohesionado, en el que el medio rural conte e dispoña de todos os servizos”. Además, Pontón destacó el BNG tiene un modo de gobernar que es “transparente e democrático, onde todos os veciños son tratados por igual”.

Raquel Suárez é a mellor candidata, ten claro como aproveitar todo o potencial desta vila e ademais quere a este concello e a súa xente”, sintetizó la portavoz nacionalista. De igual modo, indicó que el proyecto que representa el BNG para Boiro pretende “devolverlle a ilusión e o orgullo” para conseguir “un concello cohesionado coas persoas no centro, no que as parroquias e os núcleos do rural conten e dispoñan tamén de todos os servizos, para que as persoas teñan máis espazo ca os vehículos”. También defendió el modelo “inclusivo” de la formación frentista en el que la juventud juegue un papel importante y se sienta partícipe de las decisiones que toma su Ayuntamiento. "Unha mocidade clave para un Boiro, para a maioría social, co obxectivo de promover dende o Concello un futuro sustentable no ambiental e no económico, apoiando os sectores produtivos estratéxicos como é a cadea mar-industria, fundamental para este concello e a súa comarca”.

Pontón subrayó que la manera de gobernar dle BNG y la conocen los boirenses porqeu “xa demostrou a súa capacidade da man do noso queridísimo compañeiro Xosé Deira, do que todos gardan o mellor recordo, tanto no humano como no político”. La portavoz nacional del Bloque indicó que fue una época en la que los veciños tuvieron "un Concello transparente, coas portas abertas. Con el como alcalde, Boiro avanzou e foi a mellor”, lo que, a su juicio, demuestra “que cando o BNG lidera o concello, Boiro avanza, hai máis calidade de vida, hai máis dinamismo económico, social e cultural”. Ana Pontón declaró que el BNG es capaz de construir villas y ciudades con futuro, de hacer avanzar una ciudad, una villa o un municipio rural “a un ritmo rápido e positivo, que está presente nos municipios para transformar en positivo e para mellorar a vida das persoas". Por todo ello, Pontón incidió en que el Bloque será la fuerza política "que máis suba nas eleccións municipais, porque o 28-M saímos a gañar, con toda a humildade, pero tamén coa máxima ambición, porque queremos abrir un tempo novo en Galicia concello a concello”.

“O BNG representa o entusiasmo, a vitalidade, o empuxe e o optimismo que tanto necesita Galicia e a sociedade galega”, resaltó la portavoz nacional, que valoró “un modelo municipal de éxito, que funciona, que é referente dentro e fora do país, que aporta solucións avanzadas adaptadas á nosa realidade, aprendendo do mellor que existe no mundo”, aludió, “para non perder o tren das grandes transformacións que neste momento hai que poñer en marcha para non quedar atrás. Unha maneira de gobernar que dará un resultado histórico en Boiro e no conxunto de Galicia o vindeiro 28 de maio”, subrayó Pontón.

Por su parte, la alcaldable, Raquel Suárez, destacó que se presenta para mejorar la villa, “pola preocupación, cariño e compromiso que sinto con Boiro e coa súa xente”, un reto que asume “acompañada dun equipo humano impresionante, persoas honestas, traballadoras e comprometidas”. Añadió que su equipo está preparado “para transformar Boiro, porque imos a por todas co aval do traballo feito” representando un BNG “que vai conseguir uns resultados históricos, porque Boiro merece máis”. Suárez expuso el modelo del Bloque para un Boiro “das persoas e da cidadanía”; para lograr “un concello limpo, seguro e accesible”, con aguas y playas “saneadas e depuradas”; para darle a los vecinos un Ejecutivo local “con responsabilidade económica” y que sepa dinamizar el rural y que defiende una movilidad sostenible. La cabeza de lista del BNG a la alcaldía de Boiro, que anunció que el 22 de abril, en la Abadía de San Enrique, tendrá lugar la presentación completa de toda su candidatura, defendió un modelo de villa igualitario y protector de los derechos de todos y donde se implementen “todas as medidas que permitan avanzar pola igualdade das persoas LGTBI e na igualdade real entre homes e mulleres”, concluyó.