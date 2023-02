Rastrean con barcos el litoral de Ribeira en busca de posibles fardos sin resultado positivo

Efectivos de vigilancia rastrearon en días pasados el litoral de Ribeira e incluso algunas zonas de mar abierto en busca de posibles fardos de droga pero el resultado ha sido negativo. Se trata de un actuación protocolaria que se llevó a cabo tras el hallazgo a primera hora de la mañana del miércoles de dos narcolanchas varadas en el tramo ribeirense de la playa de Espiñeirido y en el extremo próximo a Couso y A Graña del arenal de O Vilar, y sobre las que se recibió algún aviso que puso en alerta al Servicio de Vigilancia Aduanera y a las fuerzas de seguridad. El hecho de que no se encontrase nada afianza el resultado de las primeras investigaciones que apuntaron a que no se habían hallado pruebas ni indicios que llevasen a pensar que en esas dos “gomas” no se había transportado droga alguna. No se descarta que se hubiera realizado una descarga de droga en otro lugar y que estas dos embarcaciones varadas fuesen un señuelo para despistar o, como se apuntó en un primer momento, que los intentos por llevar a cabo algún transporte de la misma se viera frustrado al sentirse vigilados.



En las últimas horas se estuvo haciendo circular por diferentes vías alguna imagen en la que se pueden apreciar unos paquetes que parecen fardos de droga en una zona de rocas. Sin embargo, fuentes consultadas por este periódico indicaron que no se trata de una fotografía actual, sino que ya tiene casi tres años de antigüedad y que pudo ser tomada en unas rocas de la referida isla. En concreto, indicaron que podría estar datada a finales de marzo de 2020 —a comienzos del confinamientos por la pandemia de la Covid-19—, coincidiendo con la operación antidroga denominada “Lince”, en la que tuvo lugar una persecución a dos narcolanchas descubiertas a unas 30 millas de Sálvora, que pretendían entrar en la ría de Arousa, y en la que una de esas embarcaciones se dirigió hacia la margen sur y la otra se fue hacia la orilla norte, concretamente hacia el litoral ribeirense.



En su huida, los tripulantes de esta última, arrojaron al mar un buen número de fardos de cocaína, con unos pesos de entre 20 y 25 kilos cada uno. Posteriormente, se desplegó un amplio dispositivo por tierra, mar y aire, en el que no faltaron patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y helicópteros de Aduanas y Policía Nacional, para localizar la mercancía de la que se deshicieron, siendo encontradas y recogidas junto al islote Airó Chico -frente a Area Secada-, en un polígono de bateas enfrente de Aguiño, en la zona de O Carreiro, en playas de Castiñeiras y en unas piedras de la punta del muelle de esta última parroquia.